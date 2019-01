Piazza Affari | pioggia di acquisti su OVS

Piazza Affari : amplia l'ascesa Essilor : Seduta decisamente positiva per il produttore di lenti e apparecchiature oftalmiche , che tratta in rialzo del 3,69%. L'andamento di Essilor nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore ...

Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio - attenzione a Enel e Cucinelli : ... "Siamo sempre pronti a cambiare passo nella nostra politica e a cambiarlo anche in modo significativo", sostenendo che la Fed "ascolta" i mercati e tiene conto del loro andamento.

Piazza Affari : FTSE MIB - strada spianata ai facili entusiasmi : ... è che in realtà sui mercati non ci sia una direzione chiara , ma questa si attiva di volta in volta in base a buone o cattive notizie che, senza guardare in faccia ai fondamentali dell'economia e ...