Non gli bastava mettersi la divisa | ora Salvini vuole fare pure il Papa

Bangkok - 18enne saudita in fuga dalla famiglia violenta : “Non sarà rimpatriata”. In campo l’agenzia Onu per i rifugiati : Si era barricata in una stanza d’albergo dell’aeroporto di Bangkok per fuggire dalle violenze dei suoi familiari, ma ha rischiato di essere rimandata a casa. Si apre uno spiraglio nella vicenda di Ramaf Mohamed al-Qunun, 18enne saudita per cui si sono mobilitati i media internazionali nelle ultime ore. Non sarà infatti rimpatriata e potrà entrare in Thailandia. Ad esaminare il suo caso sarà l’agenzia dell’Onu per i ...

Decreto sicurezza : Toscana - Piemonte e Umbria ricorrono alla Consulta. Zingaretti : «Non chiuderemo gli sprar» : Si allarga la fronda delle Regioni insofferenti alla stretta sui diritti dei migranti. Anche l'Umbria ricorre alla Corte costituzionale contro il Decreto sicurezza di Matteo Salvini, unendosi a...

Tecnoteam - l'ora degli elogi Mucciolo : «Non era facile» : Siamo contenti. Ci godiamo questo 3-0, il secondo di fila . Al rientro in campo dopo la pausa natalizia, coach Cristiano Mucciolo così analizza la vittoria a Varese della sua Tecnoteam. Una gara all'...

Auto incendiata dalla mafia - Giletti gliene regala una nuova : commozione a "Non è L'Arena" : Puntata emozionante quella di domenica 6 gennaio. In studio Salvatore Battaglia, intermediario assicurativo di Mezzojuso che...

Non tutti gli operatori allineati al modem libero : occhio alla promozione Wind Tre del 7 gennaio : Il 2019 si è aperto con una grossa novità per quanto riguarda il mondo della telefonia, in riferimento alla questione del modem libero. Gli operatori, come tutti sanno, sono chiamati a svincolare il pubblico dell'obbligo di acquistare o noleggiare il router necessariamente dall'azienda con cui si va a stipulare un nuovo contratto, al punto che nei giorni scorsi abbiamo addirittura condiviso con voi una guida per darvi tutte le dritte del caso ...

PordeNone : bimba di 8 anni perde gli sci e cade dalla seggiovia - è grave : Tragedia sfiorata ieri, giorno dell'Epifania, a Piancavallo, piccola frazione turistica del comune di Aviano, in provincia di Pordenone, dove una bambina di soli 8 anni è caduta dalla seggiovia, dopo aver perso gli sci, che gli erano caduti di sotto. Non rendendosi conto della reale altezza alla quale si trovava, la bambina avrebbe deciso, secondo una prima ricostruzione dei fatti, di lasciarsi cadere in modo da andare a recuperare gli attrezzi ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti con le lacrime agli occhi : "Io Non ti abbandono" - gli regala un'auto in diretta : Emozioni forti per Massimo Giletti a Non è l'Arena: "Salvatore Battaglia e le sorelle Napoli io non le mollo". Con queste parole il conduttore ha annunciato di aver regalato un'auto nuova all'intermediario assicurativo di Mezzojuso (Palermo) schieratosi dalla parte delle sorelle Napoli, al quale, ne

Ascoli - barista caccia cliente omosessuale : “Sono nazista - Non voglio gay nel mio locale” : Raniero Bertoni, un uomo di 54 anni di Ascoli Piceno, tre giorni fa è stato minacciato e inseguito da un barista. "Mi ha detto: 'Sono nazista, i gay non devono entrare in questo locale'. Poi ha alzato il braccio per colpirmi. Per fortuna sono riuscito a scappare".Continua a leggere

NBA – Houston Rockets - il gm Morey Non ha dubbi : “vogliamo il titolo - prima della deadline opereremo sul mercato” : Il gm degli Houston Rockets, Daryl Morey, ha espresso la volontà di migliorare la squadra sul mercato: in Texas arriverà qualche volto nuovo prima della trade deadline di febbraio Gli Houston Rockets hanno vissuto un inizio di stagione davvero complicato, con risultati ben al di sotto delle attese. La franchigia texana, ritrovatasi in fondo alla Western Conference, si è dunque rimboccata le maniche, affrontantando problemi di rosa, ...

Alberto Brambilla su quota 100 : "Così il sistema Non regge". E considera concluso il suo ruolo da consigliere del Governo : In una intervista a La Verità Alberto Brambilla, tra i massimi esperti italiani di welfare, estensore del programma della Lega sulle pensioni e consulente economico di Palazzo Chigi - ruolo che considera finito -, interrogato sugli effetti della sua lettera scritta prima di Natale alla Presidenza del Consiglio, per denunciare gli eccessi di assistenzialismo, commenta:Non ho avuto riscontri. Per quanto mi riguarda, considero risolto il mio ...

Parametro zero? Non più : da Emre Can a De Vrij - gli affari in scadenza costano : "Parametro zero" addio? La terminologia del calciomercato potrebbe anche cambiare: affari a zero ne esistono pochi ormai. L'articolo Parametro zero? Non più: da Emre Can a De Vrij, gli affari in scadenza costano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.