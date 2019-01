Bologna | Inzaghi vuole Antonelli

Il Bologna dice… Basta : altro rinforzo per Inzaghi : CALCIOMERCATO Bologna – Stagione da dimenticare in casa Bologna, la squadra di Filippo Inzaghi al momento sarebbe retrocessa, campionato ben al di sotto delle aspettative. Per questo motivo la dirigenza ha deciso di muoversi massicciamente sul mercato, nel dettaglio chiuso un doppio importante colpo: il centrocampista Soriano e l’attaccante Sansone. Il Bologna si è messo alla ricerca anche di un difensore ma sono arrivati i no ...

Il Bologna di Inzaghi ha un nuovo volto : ecco come potrebbe cambiare il modulo con Soriano e Sansone : Soriano e Sansone condizioneranno le scelte del tecnico del Bologna Pippo Inzaghi, i due acquisti porteranno novità anche in fatto di modulo Soriano e Sansone sono i primi due acquisti della sessione invernale del Bologna di Pippo Inzaghi, ma il calciomercato per gli emiliani non è certo finito. Visto e considerato lo spessore degli acquisti in entrata, sembra proprio che Inzaghi debba trovare un modo per farli rendere al meglio al ...

Calciomercato Bologna : Inzaghi abbraccia Soriano e Sansone..e attende un difensore : Due ex Samp per risollevare Inzaghi. Che aspetta almeno un altro innestoPresi Sansone e Soriano in prestito dal Villarreal, anche se il centrocampista ha passato la prima parte di stagione a Torino, il Bologna punta ad un altro paio di innesti per consegnare ad Inzaghi una rosa competitiva ed in grado di raggiungere la salvezza.Salvezza che molto probabilmente è la condizione necessaria e sufficiente per tenersi Sansone, arrivato in prestito ...

Rivoluzione Bologna - doppio colpo e cambio di modulo per Inzaghi : Pippo Inzaghi ed il suo Bologna si apprestano a cambiare volto dopo la sessione di calciomercato di gennaio: le ultime novità Il Bologna si appresta ad ufficializzare un doppio colpo in entrata che potrebbe essere molto importante in vista della seconda parte di stagione. Pippo Inzaghi avrà infatti dal mercato Soriano e Sansone, due calciatori di spessore elevato che potranno dare qualità alla rosa bolognese dopo l’inizio zoppicante. ...

Il Bologna conferma Inzaghi : Filippo Inzaghi resta in sella al Bologna. Al San Paolo i rossoblù escono sconfitti ma producono la miglior prestazione stagionale e tanto basta al tecnico per ottenere nuovamente la fiducia della ...

Calcio - il Bologna conferma Inzaghi : ANSA, - Bologna, 30 DIC - Filippo Inzaghi resta in sella al Bologna. Al San Paolo i rossoblù escono sconfitti ma producono la miglior prestazione stagionale e tanto basta al tecnico per ottenere ...

Bologna - chi dopo Inzaghi? 5 nomi - Donadoni in pole : Filippo Inzaghi traballa a Bologna Come scrive il Corriere dello Sport , in pole per sostituirlo c'è sempre Roberto Donadoni, già sotto contratto col club rossoblù. Inseguono Guidolin , Mihajlovic , De Biasi e Delneri .

Napoli-Bologna - Inzaghi : 'Triste per il risultato - ma prestazione straordinaria. Se siamo questi ci salviamo' : I rossoblù, nonostante un'ottima prestazione, non riescono a portare via punti dal San Paolo e l'allenatore esprime tutto il proprio rammarico ai microfoni di Sky Sport: "C'è grandissimo rammarico, ...

Il Bologna perde a Napoli : le ultime sulla panchina di Pippo Inzaghi : Il Bologna di Pippo Inzaghi ha perso per 3-2 in casa del Napoli del suo mentore Carletto Ancelotti: la panchina traballa La panchina di Pippo Inzaghi continua a traballare, ma oggi a Napoli si è visto un grande Bologna. La squadra di Inzaghi ha infatti giocato la sua miglior partita, perdendo 3-2 contro un grande avversario. Il Bologna è parso in crescita, una squadra viva e ricca di voglia di salvarsi. La quota salvezza sembra abbassarsi ...

“Fiuuu” Napoli : il Bologna gioca una grande gara - ma Milik e Mertens puniscono Inzaghi : Il Napoli vince last minute contro il Bologna di Inzaghi che dovrebbe conservare la panchina anche a seguito di questa sconfitta Il Napoli ottiene tre punti importanti contro un ottimo Bologna. Ancelotti così facendo ha tenuto lontana l’Inter e non ha perso terreno dalla Juventus vittoriosa contro la Samp. Il tutto è avvenuto senza la colonna portante della squadra, il trio Koulibaly-Hamsik-Insigne è stato infatti inutilizzato contro ...

Napoli-Bologna - Inzaghi : 'Convinto di salvare la squadra' : Una sfida decisiva , o quasi, per il suo futuro. Pippo Inzaghi si gioca tantissimo contro il Napoli, prossimo avversario del suo Bologna nel match che si disputerà sabato alle ore 18 al San Paolo. Un ...

Napoli-Bologna - Ancelotti contro Inzaghi : Pippo si gioca la panchina contro 'papà' Carletto : I casi della vita, non si possono definire in altra maniera, né tentare di spiegarli dando loro un senso. Dopo lo scontro fratricida con Simone, dal quale è uscito con la panchina a pezzi, Pippo ...

Calciomercato Bologna - la squadra necessita di rinforzi : i nomi per Inzaghi [GALLERY] : 1/8 Filippo Inzaghi Francesca Soli/LaPresse ...

Bologna : tre rinforzi a gennaio per salvare Inzaghi da... Donadoni? : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , in caso di esonero la società potrebbe richiamare Donadoni , che è ancora sotto contratto e interesserebbe pure al Milan per il dopo Gattuso .