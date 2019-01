Blastingnews

: Stalker invia 159.000 messaggi minacciosi a un uomo che non contraccambiava il suo amore - ChiaraBezzo : Stalker invia 159.000 messaggi minacciosi a un uomo che non contraccambiava il suo amore - DARIOMANGONE1 : Stalker invia 159mila messaggi all'uomo che l'ha respinta: «Preparerò il sushi con i tuoi reni»… - Filippo_KN75 : E qui c'è chi non tromba da parecchio eh! Stalker invia 159mila messaggi all'uomo che l'ha respinta: «Preparerò il… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) La notizia di cronaca è di quelle curiose e arriva dagli Stati Uniti d'America. Una donna di 31 anni, Jacquelyn Ades, è stata arrestata a Phoenix con l'accusa di avereto 159.000a unche l'aveva respinta mettendo fine alla loro conoscenza.La trentunenne non soltanto ha intasato il cellulare dell'ndoa tutte le ore del giorno e della notte, ma si è presentata negli uffici in cui il malcapitato lavorava come amministratore delegato per una società di creme di bellezza, spacciandosi per sua moglie. Laamericana ha perseguitato l'con minacce e atti folli, ma ha anche violato il domicilio dello stesso, introducendosi furtivamente in casa, con l'intento di usare i suoi servizi igienici semplicemente per fargli dispetto. Durante una perquisizione all'auto dellada parte della polizia dell' Arizona è stato inoltre ...