Infezione contratta in ospedale | il piccolo Marco non ce l' ha fatta

Vicenza - medico ucciso da batterio killer : “ Infezione contratta dopo intervento al cuore” : Un batterio killer sarebbe all'origine della morte, il 2 novembre scorso, per infezione di un medico di Vicenza , il sessantaseienne Paolo Demo. Nel 2016 si era sottoposto ad intervento al cuore e sarebbe stato infettato da un macchinario per la circolazione extracorporea in uso nelle sale operatorie di cardiochiurgia.Continua a leggere

Quell'Infezione mortale contratta in ospedale : dieci vittime : dieci morti avvenute all'interno di un centro ospedaliero in New Jersey : tutte e dieci le vittime erano ancora bambini. Questa tragica vicenda sta facendo discutere non solo per il numero, davvero ...