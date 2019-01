Dopo la neve il sole e poi ancora freddo e gelo | arriva il cicloncino

Di Maio e Di Battista sulla neve : " Dopo le pensioni tagli a stipendi della Casta" : 'Un mondo di auguri per un grande 2019'. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista salutano gli elettori insieme dal Trentino dove erano in 'ritiro' per mettere a punto la strategia del M5S per il nuovo ...

Il meteo di gennaio : Dopo l'Epifania arriva il gelo - a fine mese prevista anche la neve : Il 2019 è sempre più vicino ed il mese di gennaio sta arriva ndo. In molti si chiedono come sarà il tempo dopo il primo dell'anno. Di seguito daremo un'occhiata alle temperature, alla possibilità di neve più o meno abbondante e a quanta pioggia potrebbe cadere....Continua a leggere

Meteo pazzo in Gran Bretagna - Dopo il caldo anomalo in arrivo neve e gelo : Il negazionismo nei confronti dei cambiamenti climatici continua ad essere ben diffuso, ma il Meteo non mente: in diverse zone del mondo, le stagioni sembrano alternarsi a Grande velocità, con temperature sempre più anomale rispetto alla media. In Gran Bretagna , ad esempio, l'inverno che sembrava molto lontano si sta avvicinando ...