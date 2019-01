Disastro Real Madrid | i blancos perdono 0-2 con la Real Sociedad | il Bernabeu fischia

Disastro Solari - il Real Madrid tracolla : sconfitta per 3-0 contro l’Eibar : Real Madrid sconfitto nettamente in casa dell’Eibar, dopo il rinnovo di contratto fino al 2021 Solari tracolla in trasferta Eibar-Real Madrid 3-0 (16° Escalante, 52° Enrich, 57° Kike). Un massacro per i blancos di Solari, il quale dopo la conferma sulla panchina da parte di Florentino Perez (contratto fino al 2021), subisce una dura lezione in casa di una squadra non certo irresistibile come l’Eibar. Sesto posto nella Liga per ...