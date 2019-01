Avengers Endgame | possibile addio di Robert Downey Jr nei panni di Iron Man

Avengers 4 " Endgame : il protagonista assoluto del trailer è Deadpool! : Dopo mesi d'attesa la Marvel ha finalmente rilasciato il primo trailer di Avengers 4 : l'ha fatto venerdì 5 dicembre, svelando al mondo il titolo del nuovo cinecomic - Avengers : Endgame - e battendo ogni record in fatto di visualizzazioni, 289 milioni nelle sole 24 ore successive. La prima clip non ha soltanto generato migliaia ...

Avengers 4 : ecco la reazione di Thanos al trailer di Endgame : La clip mostra gli eroi 'rimasti' dopo Infinity War in difficoltà per risollevare la situazione del mondo dopo l'ormai storico schiocco di dita di Thanos . ecco la reazione di Brolin a Avengers : ...

' Avengers : Endgame' - in arrivo il quarto capitolo della saga dei vendicatori : La Marvel ha rilasciato il primo trailer ufficiale di "Avengers: Endgame", in uscita ad aprile del prossimo anno in tutti i cinema. La pellicola proporrà diverse novità che dovrebbero affascinare e incuriosire la nutrita schiera di appassionati del genere. Nel breve filmato della durata di 2 minuti diffuso dall'azienda americana, i fan dei supereroi della Marvel non avranno potuto fare a meno di notare il ritorno di Occhio di Falco in una nuova ...

Thanos potrebbe tornare in Fortnite in occasione dell'uscita del trailer di Avengers : Endgame : In concomitanza con l'arrivo nelle sale di Avengers: Infinity War, il villain della pellicola Thanos fece il suo esordio in Fortnite con una modalità a tempo limitato che permetteva ai giocatori di impersonare lo spietato titano.Con l'uscita oggi del primo trailer dell'ultimo capitolo della saga Avengers, Avengers: Endgame, alcuni dataminer hanno scovato alcune piccole modifiche ai file di Thanos in Fortnite che potrebbero suggerire come il ...