Anticipazioni Game of Thrones 8 | Jon e Daenerys affrontano la verità sul loro lignaggio

Game of Thrones 8 esce ad aprile 2019 : teaser e prime Anticipazioni : Quando esce l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones? Ad aprile 2019, i primi spoiler Ottime notizie per tutti i fan di Game of Thrones. L’HBO ha svelato la messa in onda dell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. Con un video condiviso su Twitter – e che potete vedere più in […] L'articolo Game of Thrones 8 esce ad aprile 2019: teaser e prime anticipazioni proviene da Gossip e Tv.