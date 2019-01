Cellulare alla guida | la telecamera più potente del mondo può spiare gli automobilisti

ilgiornale

: #Prato #News #Toscana post: 'Alla guida con il cellulare: 20 multe della Municipale in un solo turno di controlli' - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Alla guida con il cellulare: 20 multe della Municipale in un solo turno di controlli' - NotiziediPrato : Alla guida con il cellulare: 20 multe della Municipale in un solo turno di controlli #Prato - WillHerondaleJC : @SKRINIARV Difficile pensare che sia un errore di battitura dovuto alla scrittura veloce sul cellulare, vero? Conce… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) La loro tecnologia è talmente sofisticata da riuscire a catturare le immagini all'interno delle macchine in corsa. Anche a una velocità molto sostenuta. Tipo fino a 300 chilometri all'ora. Sono tra le telecamere più precise ale sono in grado di registrare, anche di notte e in condizioni meteorologiche avverse, le immagini degliche utilizzano il.Secondo quanto mostrato da un video pubblicato da La Stampa, la tecnologia di queste apparecchiature utilizza un sistema di sensori basato su un radar in grado di rilevare automaticamente i velicoli e registrane i dati. Compresi foto e video ripresi attraverso il parabrezza dell'auto. I dati, a questo punto, vengono prima analizzati da un'intelligenza artificiale e successivamente trasmessi a una persona per l'ultima revisione.I primi test in AustraliaDurante il periodo di prova, a ottobre, circa 11mila ...