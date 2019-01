Vela – Mondiale O’Pen Bic 2019 | Davide Mulas trionfa in Nuova Zelanda

sportfair

(Di venerdì 4 gennaio 2019)si laurea campione del Mondo della classe O’pen Bic U17 a Whangaparoa, in. Bronzo per Leopoldo Sirolli L’azzurro(LNI Sulcis) domina la settimana di regate delO’Pen Bicdisputato nella Baia delle Balene ine con questa serie di risultati – 1,3,1,1,8,3,6,10,4,(12),(11),2 – vince la medaglia d’Oro tra gli Under 17. In seconda piazza l’australiano Travis Wadley, medaglia d’Argento. Terza posizione per un altro italiano Leopoldo Sirolli (CV Arco) che piazza un primo posto nell’ultima prova di oggi, scalza dal podio il padrone di casa Josh Hyde, quarto in classifica generale, e si prende una meritata medaglia di Bronzo. Quinto l’australiano Zachary Sprunt.Sempre tra gli U17 da segnalare il nono posto di Ludovica Cui (LNI Sulcis), il 17esimo di Federica ...