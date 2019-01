Tragedia in montagna | bimba di 8 anni muore mentre va sullo slittino Grave la mamma

caffeinamagazine

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Una bambina di ottoè morta venerdì 4 gennaio verso le 13 dopo un incidente sulla pista dadel Renon. Nuovo incidente mortale sulle piste da sci. È successo nella provincia di Bolzano. La piccola stava andandoinsieme allaquando la slitta, per cause che per il momento sono rimaste ignote, ha perso il controllo finendo contro un albero.La piccola, come riferisce il quotidiano Alto Adige, è morta praticamente sul colpo. La madre è anche lei balzata fuori dalla slitta ed è in serie condizioni. Attualmente è stata intubata e portata in ospedale a Bolzano dall’elicottero di elisoccorso dell’Aiut Alpin Dolomites. Sono intervenuti anche il soccorso alpino, l’assistenza spirituale e i carabinieri. Ennesimasulle piste da sci, dopo quella avvenuta nei giorni scorsi in Piemonte che ha visto la morte di Camilla, 9, venuta a ...