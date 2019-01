Stefano De Martino contratto pronto in Rai Condurrà un noto programma? Leggi per saperne

Made in Sud - Carlo Freccero vuole Stefano De Martino alla conduzione. Ma c'è un problema con Mediaset... : Carlo Freccero vuole Stefano De Martino alla conduzione della prossima edizione di Made in Sud, su Raidue. Il direttore del secondo canale Rai non solo ha annunciato il ritorno della trasmissione, che non va in onda da un anno, ma ha anche affermato che per il programma dedicato alla comicità parten

Cosa riserverà il 2019 a Stefano De Martino? Se da punto di vista sentimentale sembra ci siano delle interessanti novità, per quello professionale possiamo dire che non mancano le offerte di lavoro al bel napoletano. Il settimanale Chi ha fatto sapere che l'ex marito di Belen Rodriguez è tra i candidati al ruolo di opinionista dell'Isola dei Famosi, mentre un noto sito gossip ha riportato le dichiarazioni che Carlo Freccero ha fatto di recente

Freccero, Freccero, Freccero. Il neo-direttore di Rai2 è riuscito a catalizzare l'attenzione dei media con la conferenza stampa tenuta ieri a Viale Mazzini, in cui il giornalista ha rivelato quali siano i suoi piani per la ristrutturazione della seconda rete della tv pubblica. Tra le trasmissioni da voler reintegrare nella programmazione settimanale, è stata menzionata Made In Sud, il contenitore per comici meridionali in pausa da un anno

