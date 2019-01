Scontri Inter-Napoli | diffuso un nuovo video dell' assalto

Scontri Inter-Napoli - svolta sull'ultrà del Napoli. Indagato per omicidio : Daniele Belardinelli. Ansa A nove giorni dall'accaduto, le forze dell'ordine hanno identificato la persona che investì Daniele Belardinelli in zona San Siro a Milano. È un ultrà del Napoli di 25 anni ...

Scontri Inter-Napoli - tifoso partenopeo indagato per omicidio volontario : i dettagli : Scontri Inter-Napoli, c’è un indagato che con la sua Volvo B40 avrebbe investito Daniele Belardinelli durante il caos in quel di San Siro Scontri Inter-Napoli, un tifoso partenopeo è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario di Daniele Belardinelli. E’ quanto rivelato stamane dal Corriere della Sera. Il supporter napoletano avrebbe investito Belardinelli a bordo della sua Volvo B40 station wagon, che ...