Migranti | Luigi Di Maio | “Malta faccia sbarcare donne e bambini | noi li accoglieremo”

fanpage

: Decreto sicurezza, il costituzionalista Valerio Onida: 'Un sindaco non può dire 'me ne frego della legge'' - StefanoCervo : Decreto sicurezza, il costituzionalista Valerio Onida: 'Un sindaco non può dire 'me ne frego della legge'' - StefanoCervo : RT @Libero_official: 'Un sindaco non può...' Parla il costituzionalista di sinistra: decreto sicurezza e immigrati, umiliati De Magistris e… - giontonon : RT @Libero_official: 'Un sindaco non può...' Parla il costituzionalista di sinistra: decreto sicurezza e immigrati, umiliati De Magistris e… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Il vicepresidente del Consiglio,Di, annuncia che l'Italia è pronta ad accoglierea bordo della Sea Watch e della Sea Eye, nel caso in cui Malta accetti di farli: "Maltasubitoda quelle imbarcazioni e li mandi in Italia. Li accoglieremo. Siamo pronti ancora una volta a dare, come sempre, una lezione di umanità all’Europa intera".