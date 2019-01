Migranti | Arci | “Il documento domande-risposte del Viminale sul dl sicurezza? Nulla di

Migranti - l’Arci smonta pezzo per pezzo il decreto sicurezza : “40mila in strada senza accoglienza” : L'Arci riscrive le "FakeFaq su immigrazione e sicurezza pubblica" pubblicate sul portale del ministero dell'Interno e smonta, punto per punto, il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini. "Oltre 40mila persone nei prossimi mesi finirà in strada senza aver diritto all’accoglienza”, denuncia l'Arci parlando di una norma che “viola i principi costituzionali”.Continua a leggere

Migranti : mille in marcia a Cagliari : ANSA, - Cagliari, 15 DIC - La foto di un panda. E sotto la didascalia: io sono bianco, nero e asiatico, il razzismo è stupido. È una delle immagini simbolo della marcia per i diritti umani partita ...

Il flusso dei Migranti in marcia verso l'Europa si è ridotto - in calo gli arrivi in Italia e Grecia : Non c'è più motivo di rinviare la ridefinizione della politica comune di gestione dei richiedenti accoglienza. Si tratta ora di «completare rapidamente la riforma dell'Unione europea in materia di ...

Decreto sicurezza - Arci 'Futuro Sprar incerto - centinaia di Migranti già in mezzo a una strada' : 'Il testo del Decreto sicurezza che sta per diventare legge, così come modificato al Senato, se possibile è ancora peggio di quello partorito dal Consiglio dei ministri. Purtroppo tutti i tavoli ...

"Discriminarono i Migranti" - ora i Comuni anti-accoglienza sono condannati a risarcire : La vicenda esaminata dal tribunale di Milano nasce nel settembre 2017 quando numerosi sindaci leghisti avevano adottato un...

Preservativi gratis ai Migranti - M5s fa retromarcia. "Non c'è accordo con la Lega" : La proposta aveva fatto molto rumore, ma oggi il Movimento 5 Stelle fa marcia indietro sulla distribuzione gratuita di contraccettivi, pillole e condom, ai richiedenti asilo. "L'idea di fornire ...

Migranti - nuovo scontro Italia-Malta. Arcivescovo di Milano : «Resistere alla paura» : Il Viminale: La Valletta regala bussola e benzina ai profughi per farli arrivare a Lampedusa. La replica: è Roma che non rispetta obblighi ...

Continua la marcia dei Migranti verso gli Usa - Trump : "Costruiremo tendopoli - lì aspetteranno l'esito delle richieste d'asilo" : Mentre la carovana dei migranti, partita dall'America centrale, Continua a camminare nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti, Trump annuncia: "Costruiremo città di tendopoli, installeremo tende ovunque, costruiremo strutture, spenderemo centinaia di milioni di dollari. Qui i migranti aspetteranno l'esito delle loro richieste di asilo e se non ne avranno diritto se ne andranno". Il Pentagono, intanto, è in procinto di inviate ...

Usa - 5mila soldati al confine con il Messico per fermare la marcia dei Migranti : Le alternative sono El Paso sempre nel Texas e San Ysidro , uno dei border più trafficati al mondo tra Tijuana e San Diego, in California, ma sarebbero oltre 3mila km.

Migliaia di Migranti sfidano Trump e marciano verso gli Stati Uniti : È arrivata in Messico la lunga colonna di migranti partita dall'Honduras e diretta verso gli Stati Uniti. Durante il...