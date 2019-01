Mercato Udinese | cessione in attacco

CalcioMercato Udinese - tutti i nomi in entrata : trattativa con il Cagliari : Calciomercato Udinese – Stagione fino al momento altalenante in casa Udinese, il club bianconero è però in grande ripresa dopo l’arrivo in panchina di Davide Nicola e punta ad allontanarsi dalla zona retrocessione. La pausa del campionato serve per ricaricare le batterie in casa bianconera con l’obiettivo di farsi trovare pronti alla ripresa. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, è fatta per l’arrivo in ...

CalcioMercato Udinese - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Davide Nicola ritroverà i ragazzi allenati a Crotone? : Sicuramente la sessione invernale di Calciomercato sarà molto utile all’Udinese, che al momento veleggia con cinque punti di margine sulla zona retrocessione, ma se con l’arrivo di Davide Nicola i problemi in difesa sembrano essere diminuiti, in avanti i friulani continuano a segnare poco. Proprio per questi motivi, secondo tuttoUdinese.it, i primi rinforzi per i bianconeri potrebbero rispondere a dei calciatori che il tecnico dei ...

CalcioMercato - Crotone : Nalini e Barberis sarebbero sul taccuino dell'Udinese : Conclusa la sosta per la disputa delle ultime partite delle selezioni Nazionali di questo 2018, tornano in campo le formazioni italiane di Serie A e di cadetteria. Nell'anticipo del sabato, l'Udinese del nuovo allenatore Davide Nicola è riuscita nell'impresa di superare la quotata Roma di Eusebio Di Francesco. A decidere la sfida una rete siglata dal sempre più protagonista Rodrigo De Paul. La formazione friulana, con l'arrivo del nuovo tecnico, ...

Udinese-Roma - De Paul show : gol ed esultanza in chiave calcioMercato [VIDEO] : Udinese-Roma, De Paul ha segnato un gran bel gol, molto importante per i suoi uomini alla prima in casa di mister Nicola Udinese-Roma, De Paul ha portato in vantaggio la squadra del neo arrivato Nicola contro i giallorossi. Una rete molto bella da parte dell’argentino che con uno scavino ha superato Mirante in uscita per il gol dell’1-0 bianconero. L’esultanza del calciatore dell’Udinese è stata eloquente, a chiari ...

Il calcioMercato oggi – Il futuro di Ibra - la richiesta all’Udinese e le trattative della Lazio : Il calciomercato oggi – L’Udinese sta attraversando un momento difficilissimo, negli ultimi giorni è anche arrivato il ribaltone in panchina con l’esonero dell’alleantre Velazquez e l’arrivo dell’ex Crotone Davide Nicola. Dopo un inizio di stagione comunque positivo la squadra bianconera è crollata in classifica dopo una serie di risultati negativi e l’incubo retrocessione è vivo. La pausa è servita al tecnico per conoscere la ...

CalcioMercato Udinese - la prima richiesta di Nicola per l’attacco : Calciomercato Udinese – L’Udinese sta attraversando un momento difficilissimo, negli ultimi giorni è anche arrivato il ribaltone in panchina con l’esonero dell’alleantre Velazquez e l’arrivo dell’ex Crotone Davide Nicola. Dopo un inizio di stagione comunque positivo la squadra bianconera è crollata in classifica dopo una serie di risultati negativi e l’incubo retrocessione è vivo. La pausa è ...