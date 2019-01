Insulta e mette le mani addosso alla cameriera perché manca la cannuccia Ma lei è un’ex

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 gennaio 2019) A San Petersburg, in Florida, un uomo è stato arrestato dpolizia, con l’accusa di lesioni, per aver aggredito una dipendente di un Mc Donald’s. Daniel Taylor, 41 anni, hato e poi messo lea Yasmine James, una lavoratrice della catena di fast food. Il motivo, banale, è che l’uomo pretendeva unache non aveva trovato al bancone. Dopo una serie di parolacce rivoltedonna, Taylor le ha messo lema James ha reagito colpendolo con una raffica di pugni. la ragazza, ex pugile, è stata sospesa dal proprio datore di lavoro.L'articololela. Ma lei è un’ex pugile e reagisce così proviene da Il Fatto Quotidiano.