Daniele Belardinelli sarebbe stato investito da due auto | corrispondenze a Napoli

Scontri Inter-Napoli - Daniele Belardinelli potrebbe essere stato travolto da un auto degli ultrà del Napoli : Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese morto lo scorso 26 dicembre in seguito agli Scontri prima della partita Inter-Napoli, potrebbe essere stato investito da una o due auto che facevano parte della 'carovana' di macchine degli ultrà napoletani che si stavano avvicinando allo stadio e sono state bloccate dall'agguato dei tifosi nerazzurri. È un'ipotesi concreta, su cui si stanno concentrando le indagini della Procura di ...

Arrestato Marco Piovella - capo ultras dell'Inter - per la morte di Daniele Belardinelli : Marco Piovella, capo ultras della curva dell'Inter è stato Arrestato nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri avvenuti prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre scorso. L'arresto è stato disposto su richiesta della Digos della Questura e della procura di Milano sulla base degli elementi raccolti negli ultimi giorni di indagini e di interrogatori.Piovella, nato a Pavia nel 1984, soprannominato "il rosso", è uno dei ...

La straziante lettera della madre di Daniele Belardinelli - l’ultrà morto prima di Inter-Napoli : “non lo giustifico - ma vi prego basta!” : La mamma di Daniele Belardinelli, l’ultrà morto prima di Inter-Napoli, scrive una straziante lettera sui social: le parole di Viviana Prestier “Mio figlio è da un giorno che è morto e nessuno può avere l’idea di cosa posso provare. E non lo descrivo neanche perché è indescrivibile. Per chi non lo sa io sono la mamma di Daniele Belardinelli…“. Inizia così il lungo e commosso post su facebook di Viviana ...

Il padre di Daniele Belardinelli - ultrà morto a Milano : "Mio figlio casinista - ma non violento" : "Si attendono i risultati dell'autopsia per capire come è successo. Si dice che lui scappava e la vettura gli è andata dietro e lo ha investito". Lo dice al TG1 Rai Vincenzo Belardinelli, padre di Daniele, il tifoso morto fuori da San Siro dopo essere stato investito da un Suv ieri prima della partita tra Inter e Napoli."Magari è stato un incidente. Io non dico che ce l'aveva con lui. Certo uno va a vedere una partita in ...

