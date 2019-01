Ronaldo il fenomeno Presidente dell' Inter? ' I nerazzurri devono tornare a vincere'

Di Natale : 'Ronaldo il Fenomeno meglio di CR7 - altra velocità' : Antonio Di Natale, ex attaccante dell' Udinese e della Nazionale italiana , ha parlato alla Gazzetta dello Sport per confrontare Cristiano Ronaldo e Ronaldo il Fenomeno: 'Dico il Fenomeno: era il più forte di tutti, andava a un'altra velocità con la palla tra i piedi'.

Juventus-Inter - Ronaldo il Fenomeno : 'Io e Cristiano Ronaldo - campioni diversi. Moratti-Suning - stessa fame di vittorie' : Tracce di autocritica, che arrivano da un fuoriclasse che non ha mai vinto la Champions, ma ha conquistato tra le altre cose due volte la Coppa del Mondo con il Brasile, altrettante la Coppa America ...

Ronaldo il Fenomeno : 'Quando suona l'inno della Champions - i giocatori se la fanno addosso' : Un inno che mette i brividi a qualsiasi tifoso; figuriamoci a chi gioca. Squadre allineate prima del fischio d'inizio, parte l'inno della Champions, e non c'è giocatore che non lo ascolti in religioso ...

Un Fenomeno senza mezze misure - Ronaldo duro : “i giocatori di oggi se la fanno addosso quando…” : L’attuale presidente del Valladolid non ha avuto peli sulla lingua nel commentare la ‘personalità’ dei giocatori di oggi Niente mezze misure, Ronaldo il Fenomeno è fatto così. L’attuale presidente del Valladolid ha parlato ai microfoni di AS del calcio di oggi, completamente diverso rispetto a quello vissuto da lui qualche annetto fa, anche per quanto riguarda le caratteristiche dei giocatori. Proprio in riferimento ...

Szczesny fa il fenomeno - punizione da favola e invito a Ronaldo : “felice di darti qualche consiglio” [VIDEO] : Splendida punizione del portiere polacco in allenamento, sui social poi scatta l’invito a Cristiano Ronaldo: “se vuoi posso darti qualche dritta” Sembra Cristiano Ronaldo, invece si tratta di Wojciech Szczesny. Il portiere della Polonia si è esibito ieri in allenamento, mostrando ai propri compagni la propria abilità sui calci di punizione. Mezzo esterno destro e palla all’incrocio, senza dare scampo al proprio ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - gol pazzesco al Manchester United! Destro al volo da fenomeno! : Cristiano Ronaldo ha segnato un gol maestoso contro il Manchester United nel big match di Champions League. CR7 ha scaraventato verso la porta avversaria un vertiginoso Destro al volo intercettando alla perfezione un assist dalla trequarti e beffando de Gea. L’attaccante portoghese, al 66′ della super sfida contro i Red Devils, ha siglato la sua prima rete con la maglia bianconera nella massima competizione continentale: un sigillo ...

Ronaldo - il ritorno del Fenomeno al Bernabeu da presidente del Valladolid : Una sfida particolare per il brasiliano, che dopo aver infiammato il Bernabeu con i suoi gol dal 2002 al 2007 è tornato nel suo vecchio stadio da patron del Valladolid. Seduto in tribuna accanto a ...

La figlia di Ronaldo il Fenomeno diventa youtubber - Calcio : Anche il figlio di Arturo Vidal, Monito, si è addentrato da tempo nel mondo di Youtube ed il centrocampista ex Juve ha anche fatto un appello pubblico, una campagna perchè il figlio possa vincere un ...