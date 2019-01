: Manifattura,fiducia ai minimi da 6 anni - NotizieIN : Manifattura,fiducia ai minimi da 6 anni - Cyber_Feed : Breaking News #Manifattura,fiducia ai minimi da 6 anni - TelevideoRai101 : Manifattura,fiducia ai minimi da 6 anni -

A dicembre, l'indice Pmi manifatturiero elaborato da Markit si è attestato a 49,9, in lieve miglioramento rispetto al 48,6 di novembre,ma sempre sotto soglia 50, cioè dello spartiacque tra crescita e contrazione del settore preso in esame. "A dicembre ladelle aziende manifatturiere ha continuato a diminuire per il terzo mese consecutivo e ha toccato il livello minimo in sei", si legge nella nota.(Di mercoledì 2 gennaio 2019)