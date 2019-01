: Roma,barca si ribalta a causa del maltempo: muore un uomo di 60 anni #Torvaianica - MediasetTgcom24 : Roma,barca si ribalta a causa del maltempo: muore un uomo di 60 anni #Torvaianica - NotizieIN : Barca si ribalta a Torvaianica:un morto - Cyber_Feed : Breaking News #Barca si ribalta a Torvaianica:un morto -

Un uomo di circa 60 anni èa seguito delmento di un natante da diporto acon 2 uomini a bordo, sul litorale Romano. Lo rende noto la Capitaneria di Porto Roma-Fiumicino. L'incidente è avvenuto a circa 250 mt dalla costa. L'unità,forse per il moto ondoso, si è rovesciata: uno dei due, un 30enne, ha raggiunto la riva, dando così l'allarme. Per l'altro, recuperato dai soccorsi e nonostante l'intervento del personale medico del 118, non c'è stato nulla da fare.(Di mercoledì 2 gennaio 2019)