Torino | auto travolge e uccide un pedone | poi fugge via

Torino - travolto e ucciso da auto pirata : 12.23 A Torino è caccia al pirata della strada che ieri sera con la sua auto ha travolto e trascinato un pedone per 50 metri. L'uomo, apparente età tra i 40 e i 50 anni, è deceduto nella notte in ospedale. Secondo una prima ricostruzione la vittima era appena scesa dalla sua bicicletta, accostandola a una siepe. Quando è stato travolto stava attraversando a piedi un incrocio. L'allarme è stato dato da un passante.

Torino - da domani ferme le auto diesel Euro 4 : dalle 8 alle 19 : Roma, 31 dic., askanews, - Le auto diesel con classe emissiva Euro4 saranno ferme da domani dalle 8 alle 19 e fino al 3 gennaio. Il ritorno dei valori di Pm10 spora la soglia d'attenzione per quattro ...

Smog Torino : da domani stop alle auto diesel Euro4 : Le auto diesel con classe emissiva Euro4 saranno ferme da domani, a Torino, dalle ore 8 alle ore 19 e fino al 3 gennaio. Il ritorno dei valori di Pm10 sopra la soglia d’attenzione per quattro giorni, da giovedi’ a domenica, ha fatto, infatti, scattare nuovamente il livello “arancio”, previsto dal protocollo del bacino padano. Restano in vigore anche i limiti previsti dalle misure a carattere permanente, con il blocco ...

Licola Mare - rissa tra extracomunitari incendiati auto e moTorino - paura tra i residenti : POZZUOLI. Urla, gente impaurita con un motorino e un auto incendiata. E' accaduto poco prima delle ore 14 in via Tagliafuco a Licola Mare. 'C'è stata prima una rissa tra extracomunitari ma non ...

Scontri in autogrill tra i tifosi del Bologna e del Torino : Dopo il recente dramma del tifoso morto nel contesto degli Scontri fuori dallo stadio di Milano in occasione della partita Inter-Napoli, non pare esserci pace per il calcio italiano. Oggi infatti vi sono stati altri Scontri fra tifosi e stavolta teatro dei fatti è stato un autogrill....Continua a leggere

Scontri tra tifosi del Torino e del Bologna in Autostrada : tutti identificati gli ultrà : Spintoni e pugni, ancora, questa mattina, tra gruppi di tifosi nell'area Chianti dell'A1, a Firenze. Secondo quanto spiegato dalla polizia a scontrarsi sono stati i supporter del Torino,...

Torino - AUTO CONTRO BUS MOVIDA : UN FERITO GRAVE/ Ultime notizie - incidente causato da auto con targa inglese : TORINO, auto CONTRO bus MOVIDA: un FERITO GRAVE. Ultime notizie, incidente causato da auto con targa inglese forse non avvezzo alle nostre precedenze

Sassaiola in autogrill contro pullman tifosi Torino. Salvini 'Tolleranza zero' : Nella stazione di servizio di Firenze Sud ci sono stati insulti, spintoni e anche sassi lanciati contro un pullman di tifosi granata diretti verso Roma per seguire la partita contro la Lazio. Sul ...

Sasso contro bus dei tifosi del Torino in un autogrill di Firenze. Salvini : 'Tolleranza zero' : Ancora un episodio di violenza tra ultras , appena poche ore dopo la morte di Daniele Belardinelli a Milano in seguito agli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli di Santo Stefano. Secondo quanto ...

Un gruppo di ultras del Bologna ha aggredito un pullman di ultras del Torino fermo in un autogrill della Toscana : Un gruppo di ultras del Bologna ha aggredito un pullman di ultras del Torino fermo in un autogrill della Toscana. Entrambe le tifoserie organizzate viaggiavano in direzione sud: il Bologna giocherà oggi pomeriggio alle 15 in casa del Napoli, il

Ultras - scontri tra tifosi del Bologna e del Torino in un’area di servizio della autostrada A1 : Ad appena tre giorni dai fatti di San Siro che hanno portato alla morte dell’Ultras del Varese Daniele Belardinelli, un altro episodio di violenza si è verificato sull’autostrada A1, nell’area di servizio di Chianti Sud. Un pullman che trasportava un gruppo di tifosi del Torino – lo storico gruppo della Curva Maratona dei C.A.S.T – a Roma per la partita contro la Lazio è stato, infatti, oggetto di una sassaiola da alcuni ...

Bus di tifosi del Torino preso d’assalto in autogrill da supporter del Bologna : spaccati vetri : tifosi del Torino aggrediti in un autogrill in Toscana da supporter bolognesi. I supporter granata erano fermi per una sosta quando alcuni tifosi rossoblu ha lanciato pietre contro il mezzo fermo sulla piazzola, spaccando diversi vetri. Salvini: “Cominciamo col tenere in galera questi deficienti”.Continua a leggere

Scontri in Autostrada tra tifosi del Torino e del Bologna : spintoni - pugni e lancio di sassi. Danneggiato un pullman : spintoni e pugni, ancora, questa mattina, tra gruppi di tifosi nell'area Chianti dell'A1, a Firenze. Secondo quanto spiegato dalla polizia a scontrarsi sono stati i supporter del Torino,...

Torino - scontro tra auto e il “bus della movida” : nove persone rimaste ferite. Uno è grave : nove persone sono rimaste ferite a Torino nello scontro avvenuto questa notte intorno alle 3.20 tra un autobus della linea 10 Nightbuster – il cosiddetto “bus della movida” – e un’auto Opel Astra con targa inglese, guidata da un cittadino di nazionalità irachena. Tra i feriti quello che ha riportato le conseguenze peggiori è stato proprio il conducente dell’auto, trasportato in codice rosso e ricoverato in prognosi ...