Roma - Monchi : 'Non ho la bacchetta magica - qualcosa ho sbagliato. I tifosi hanno ragione - bisogna vincere!' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport : 'Quando arriva il mercato, d'estate o d'inverno, il mondo gira intorno ai direttori sportivi. Tutti aspettano che prenda tre o quattro giocatori e che diventeranno calciatori importanti. Invece per me normalmente il mercato di gennaio non cambia tanto ...

Serie A – Roma - Monchi dalla parte dei tifosi : “hanno ragione - ecco perchè” : Monchi si schiera dalla parte dei tifosi della Roma: le parole del direttore sportivo giallorosso “Tutti i tifosi in genere hanno ragione, ma quelli della Roma ne hanno ancora di più. Perché quando si tifa una squadra così, grande non solo in Italia ma anche in Europa, bisogna vincere qualcosa“. Così il direttore sportivo giallorosso, Monchi, parlando delle contestazioni alla squadra da parte dei tifosi prima delle due vittorie ...

Roma - Monchi giustifica la rabbia : "I tifosi hanno ragione. Chiedo tempo" : Monchi, direttore sportivo Roma, 50 anni,. ANSA La Roma chiude l'anno con due vittorie consecutive ma sorride a metà: la prima parte di stagione è stata decisamente sotto le aspettative e allenatore, ...

Lillard bacchetta gli Warriors… come fan : “hanno perso i tifosi storici! Biglietti costosissimi e adesso vogliono trasferirsi” : Damian Lillard spiega il malcontento dei tifosi dei Golden State Warriors in merito alle ultime decisioni prese dalla società riguardanti prezzi dei Biglietti e trasferimento a San Francisco I Golden State Warriors hanno dominato gli ultimi 4 anni di NBA. Un roster talentuoso formato da Curry, Durant, Thompson e Green su tutti, un grande coach come Steve Kerr e ben 3 anelli vinti nelle ultime 4 Finals NBA nelle quali hanno piegato ...

Inter - Moratti : “Cordata tifosi vip? Bella idea - me ne hanno parlato” : "La cordata di tifosi vip? Mi sembra una Bella cosa, una prova di passione", ha commentato l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti riguardo il progetto Interspac. L'articolo Inter, Moratti: “Cordata tifosi vip? Bella idea, me ne hanno parlato” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Raggi insorge : 'tifosi tedeschi hanno devastato Roma - basta hooligans!' : Io sono a favore del calcio e dello sport. Roma rispetta i tifosi ma non vuole più gli hooligans. Ora basta'.

Il Chelsea ha sospeso i tifosi che hanno insultato Sterling : Indagini in corso Il Chelsea ha sospeso quattro persone dal suo stadio dopo aver accertato la loro identità. Secondo quanto comunicato dal club inglese con una nota ufficiale, la sospensione della possibilità di entrare a Stamford Bridge sarebbe stata comminata «in attesa del termine delle indagini riguardanti il comportamento dei sostenitori nei confronti di Raheem Sterling, calciatore del Mancester City». Sterling è stato insultato da alcuni ...

F1 - Vettel svela : “i tifosi mi hanno aiutato nelle difficoltà. La morte di Marchionne? Una tragedia - ma…” : Il pilota tedesco ha parlato della stagione conclusa, soffermandosi sul sostegno dei tifosi e sulla morte di Marchionne Chiusa la stagione e archiviata la prima due giorni di test ad Abu Dhabi, per Vettel è tempo di godersi un po’ di relax prima di concentrarsi sul prossimo Mondiale. photo4/Lapresse Il tedesco avrà come compagno di squadra Charles Leclerc, un giovane di belle speranze che ha già dimostrato di saperci fare al volante ...

I tifosi della Stella Rossa mi hanno ricordato la bellezza del calcio : Come nei sogni di bambino Il calcio come lo ricordavo. Il calcio come nei sogni di bambino. I novanta minuti di tifo incessante dei tifosi della Stella Rossa mi hanno riempito il cuore e fatto tornare alla mente perché, da piccolo, mi innamorai perdutamente dello stadio con i suoi tamburi, le sue bandiere, le sue figure di varia umanità le cui emozioni dipendevano da quel che accadeva sull’abbagliante prato verde. La diversità rispetto al ...

Roma - lettera di Pastore ai tifosi : 'Avrei voluto dare di più - ma gli infortuni mi hanno frenato' : Non è l'inizio di stagione che i tifosi della Roma si aspettavano: Javier Pastore arrivato in pompa magna la scorsa estate dal Psg e pagato 24,7 milioni , fino ad oggi ha totalizzato appena 7 presenze ...

Berlusconi e il Milan : "Molti tifosi ce l'hanno con me - ma non ce la facevo più" : Dopo 30 anni non riuscivo più a continuare, però resto e sarò sempre, credo, l'unico presidente di club che ha vinto di più nel mondo del calcio'. Gasport

Golden Foot - Cavani vince l'edizione 2018 : lo hanno votato i tifosi di tutto il mondo : Il riconoscimento viene assegnato sulla base dei voti dei tifosi di tutto il mondo, espressi via web sul sito ufficiale del Golden Foot. Cavani ha vinto superando la concorrenza di altri campioni ...

Incidente scala mobile - il questore : 'tifosi Cska hanno disatteso le indicazioni'. Loro : 'Non saltavamo' : ' I tifosi del Cska hanno disatteso le idicazioni '. Questo quanto detto dal questore di Roma Guido Marino a proposito dei fatti accaduti ieri sera prima dell'incontro Roma-Cska Mosca nei dintorni ...