Del Potro dà forfait | non parteciperà agli Open d' Australia

Tennis - per Del Potro niente Australian Open : ROMA - Juan Martin Del Potro non parteciperà agli Australian Open , che cominciano a Melbourne il prossimo 14 gennaio. Lo ha annunciato il 30enne Tennista argentino, numero 5 del ranking Atp , ...

Tennis - Del Potro non recupera per gli Australian Open - Murray ok - italiani out : La prossima generazione è già lì' e ha individuato nel numero quattro del mondo, il tedesco Alexander Zverev, il croato Borna Coric, ora numero 12 e nel numero 15 greco Stefanos Tsitsipas come le ...

Coria : 'Del Potro può diventare numero 1 nel 2019' : ' Il prossimo anno avrà molte chance di lottare per il numero 1 del mondo con Rafael Nadal o Federer ' ha dichiarato Coria. ' Fortunatamente anche un grande campione come Novak Djokovic è tornato al ...

Tennis – Del Potro e i discorsi con i Fab Four : “con Federer parliamo di calcio - con Djokovic delle nostre paure” : Juan Martin Del Potro ha svelato alcuni particolari del suo rapporto con i Fab Four, soffermandosi in particolar modo sulle sue discussioni con Federer e Djokovic Juan Martin Del Potro ha spesso occupato, quando nella sua carriera gli infortuni non lo hanno limitato, uno degli spazi a ridosso o ‘in mezzo’ ai Fab Four. In una recente intervista l’argentino ha spiegato il suo rapporto con i grandi nomi del Tennis, rivelando ...

Del Potro rassicura i fan dopo l’infortunio : “mi era crollato il mondo addosso! Ora va meglio - voglio tornare” : Tramite un post sul suo profilo Instagram, Juan Martin Del Potro ha aggiornato i fan sulle proprie condizioni fisiche dopo il brutto infortunio al ginocchio di qualche settimana fa Silenzio assordante quello che ha avvolto Juan Martin Del Potro nelle ultime settimane. dopo essersi infortunato gravemente al ginocchio, il giocatore argentino ha cancellato, comprensibilmente, ogni restante impegno nel calendario, dedicandosi ad una profonda ...

ATP Finals – Del Potro dà forfait per infortunio : Cilic al suo posto : Juan Martin Del Potro ufficializza il suo forfait dalle ATP Finals: il tennista argentino non vuole forzare il recupero dalla frattura della rotula subita a Shanghai. Marin Cilic qualificato al suo posto Dopo il brutto infortunio subito a Shanghai, sembrava ormai certo il forfait di Juan Martin Del Potro dalle ATP Finals. Mancava solo l’ufficialità, arrivata in giornata: il tennista argentino ha decisodi non forzare il recupero ...

Tennis - Juan Martin Del Potro salterà le ATP Finals 2018. Cilic sesto qualificato - in quattro per gli altri due posti : Juan Martin Del Potro non sarà alle ATP Finals di Londra, che partiranno il prossimo 11 novembre. La notizia è stata rilanciata da Sebastian Torok su La Nacion: dalle sue parole si svelano inoltre ulteriori dettagli sul recupero del giocatore argentino dalla frattura della rotula destra che lo sta tenendo lontano dai campi. La valutazione dietro al forfait di Del Potro sta nell’eccessivo rischio nel giocare quello che, per tanti, si chiama ...