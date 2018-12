I carboidrati a basso indice glicemico per dimagrire

dilei

(Di lunedì 31 dicembre 2018) L’è un valore fondamentale per tornare in forma, soprattutto quando parliamo diQuesto parametro infatti indica la velocità con cui gli zuccheri arrivano nel sangue. Più l’e alto più gli zuccheri vengono assorbiti rapidamente dall’organismo, causando quello che viene definito dagli esperti di nutrizione “picco”. In sostanza dunque gli alimenti che presentano questo valore alto sono quelli che ci fanno ingrassare maggiormente. Ciò significa che per rimanere in forma e, dovremmo seguire una dieta con alimenti che presentano unI cibi che causano picchi glicemici sono soprattutto i dolci e iraffinati, come riso bianco, pane e pasta. Questo significa che dobbiamo eliminare totalmente idalla nostra alimentazione? Assolutamente no! Per perdere ...