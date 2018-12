Bayern Monaco | Lewandowski | ' È probabile che resti a lungo qui'

Lewandowski : 'Resterò al Bayern Monaco ancora a lungo' : ROMA - ' Non penso a cambiare club. Lo ammetto: questa estate è stato un argomento di discussione ma è finita '. Così Robert Lewandowski , attaccante del Bayern Monaco , nel corso di un'intervista ...

Calciomercato - Chelsea su un calciatore del Bayern Monaco : Il Calciomercato non si ferma mai con le squadre che progettano i grandi colpi estivi quando ancora deve aprirsi la sessione invernale. Una di queste è il Chelsea, che avrebbe messo nel mirino un difensore del Bayern Monaco. Si tratterebbe di Mats Hummels, per il quale si parla anche di un possibile trasferimento già a gennaio. Difficilmente, però, i bavaresi si priveranno di uno dei loro migliori difensori a metà stagione. Il Sun afferma ...

Bayern Monaco-Barcellona - sfida di mercato per De Jong : l’Ajax si sfrega le mani : Il club bavarese ha lanciato l’assalto al giocatore dell’Ajax, su cui c’è da tempo il Barcellona C’è anche il Bayern Monaco sulle tracce di Frenkie De Jong, il giovane talento dell’Ajax nel mirino del Barcellona. E’ quanto scrive oggi la ‘Bild’ rivelando la ferma volontà dei campioni di Germania di puntare sull’olandese per rafforzare il centrocampo. Quello che sembra certo è che è ...

Bundesliga - il Bayern Monaco espugna Francoforte : 0-3 all'Eintracht : ... Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: la cronaca del match Kovac sceglie il 4-2-3-1 con Muller, Alcantara e Ribery a supporto di Lewandowski. Adi Hutter si affida alla coppia d'oro Jovic-Haller che ...

Bayern Monaco - non solo Hernandez : a gennaio può arrivare un altro terzino : Non solo Lucas Hernandez per il Bayern Monaco: la società bavarese, infatti, a gennaio potrebbe anche prelevare Benjamin Pavard dallo Stoccarda. È quanto riportato da ESPN, che ritiene che l’affare, previsto per l’estate, potrebbe essere anticipato di qualche mese. Da settimane girano voci di un accordo da 35 milioni di euro in vista dell’estate, ma i bavaresi hanno necessità di recuperare in campionato e di essere più ...

Bayern Monaco vince e torna secondo : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Il Bayern Monaco continua nel suo momento positivo in Bundesliga, ma il ritardo dal Borussia Dortmund capolista resta invariato: 6 punti. La squadra del croato Niko Kovac, ...

Bayern Monaco - Karl-Heinz Rummenigge sarà CEO fino al 2021 : L'ex attaccante tedesco ha esteso il proprio contratto con il club bavarese - in scadenza nel 2019 - fino al 2021. L'articolo Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge sarà CEO fino al 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bayern Monaco - Rummenigge confermato nel ruolo di presidente fino al 2021 : Il club bavarese ha ufficializzato l’accordo biennale con Rummenigge, che sarà presidente fino al 2021 Il Bayern Monaco ha confermato Karl-Heinz Rummenigge nel ruolo di presidente fino al 2021. L’accordo biennale è stato annunciato oggi dalla società bavarese che ha trovato un accordo per altri due anni con l’ex giocatore dell’Inter il cui contratto si sarebbe dovuto esaurire nel 2019. “Negli ultimi 16 anni ha ...

Ribery verso l'addio al Bayern Monaco : ANSA, - ROMA, 20 DIC - Non solo Robben. Anche Franck Ribery, a fine stagione, saluterà il Bayern Monaco. Lo ha confermato Uli Hoeness, presidente del club più titolato di Germania, avviando di fatto ...

Champions League – Juventus - l’Atletico Madrid perde i pezzi : Bayern Monaco pronto a pagare la clausola di Hernandez : La Juventus può abbozzare un sorriso in vista della sfida di Champions Legue contro l’Atletico Madrid: i Colchoneros rischiano di perdere il difensore Lucas Hernandez, finito nel mirino del Bayern Monaco L’urna di Nyon non è stata di certo benevola con la Juventus: i bianconeri, nonostante abbiano passato il proprio girone come prima squadra in classifica, hanno beccato l’Atletico Madrid, l’avversaria che è ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 80-78 con il Bayern Monaco - quinto ko di fila per l'AX : L' Olimpia Milano cede 80-78 al Bayern Monaco nel 13° turno di Eurolega , incassando il quinto ko consecutivo in Europa . Al Forum la squadra di Simone Pianigiani ha perso l'ennesima occasione di ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : prosegue la crisi di Milano. Olimpia sconfitta al Forum in volata dal Bayern Monaco : prosegue la crisi dell’Olimpia Milano. Quinta sconfitta consecutiva in Eurolega per l’Armani Exchange e questa volta il ko arriva in casa contro il Bayern Monaco, che espugna il Forum per 80-78 al termine di una partita incredibile e che si è decisa solamente negli ultimi secondi, con l’Olimpia che ha sempre con Mike James prima il pallone della vittoria e poi anche quello del pareggio. Proprio l’americano è il miglior ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : bavaresi avanti 40-41 all’intervallo lungo : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Jerrells porta l’Olimpia sul 16-15 con due triple a fine primo quarto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...