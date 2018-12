Migranti,Ong: serve porto per soccorsi

: Nono giorno in mezzo al mare per i 32 #migranti salvati il 22 dicembre a largo della #Libia dalla nave della ong te… - Agenzia_Dire : Nono giorno in mezzo al mare per i 32 #migranti salvati il 22 dicembre a largo della #Libia dalla nave della ong te… - Agenzia_Ansa : Andrà in Spagna la nave della ong #OpenArms che ha salvato al largo della Libia oltre 300 #migranti, tra cui una do… - valigiablu : Migranti, ONG Open Arms: '200 in salvo in 24 ore, ci sono donne e neonati' -

La Ong tedesca Sea Eye è alla ricerca di undove far sbarcare 17nel Mediterraneo. Si tratta di una donna e 16 uomini, che erano stipati in una piccola barca di legno, partita dalle coste libiche. La Ong spiega in un comunicato di essersi "opposta alla consegna delle persone soccorse alla Guardia costiera libica. Avrebbe rappresentato una violazione delle leggi internazionali".Altri 32il 22 dicembre da Sea Watch, sono ancora in attesa tra Malta e Lampedusa di un approdo sicuro.(Di domenica 30 dicembre 2018)