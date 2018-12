Juventus | colpo di Paratici per l' area scouting | in arrivo l' ex Napoli Fusco

La Juventus fa sul serio per Ramsey : Paratici vuole il colpo a costo zero : La Juventus sta annusando l'ennesimo colpo della sua storia a parametro zero. Dopo Emre Can, arrivato a costo zero dal Liverpool, Fabio Paratici avrebbe bruciato la concorrenza delle big italiane ed ...

Juventus - Ramsey verso il sì. Pirlo : 'Sarebbe un gran colpo' : L'ex regista di Juventus e Milan , intervenuto l'altra sera nel salotto di Sky Sport, ha promosso il 28enne gallese dell' Arsenal , il quale si trova a scadenza di contratto esattamente come lo era ...

VIDEO Cristiano Ronaldo gol - Atalanta-Juventus 2-2 : colpo di testa di CR7 - decisivo dalla panchina : Cristiano Ronaldo ha mostrato i muscoli in Atalanta-Juventus, match valido per la 18^ giornata della Serie A: CR7 era stato lasciato in panchina da Massimiliano Allegri che aveva preferito concedere un turno di riposo al suo fenomeno ma la doppietta di Zapata aveva fatto volare gli orobici sul 2-1, mettendo i bianconeri in seria difficoltà. A quel punto è stato necessario ricorrere al portoghese che al 78′, dodici minuti dopo il suo ...

Juventus tra il colpo Ramsey e la sfida all'Inter per Trincao. Napoli - Almendra si avvicina : Programmare, con un occhio sempre vigile alle occasioni di mercato. E agli affari a costo zero. I dirigenti della Juventus raramente si fanno trovare impreparati quando un talento in scadenza è alla ...

Juventus - Aaron Ramsey in pugno/ Ultime notizie calciomercato : Paratici vicino al nuovo colpo a costo zero : Juventus, Aaron Ramsey in pugno. Ultime notizie calciomercato: il ds Fabio Paratici vicino al nuovo colpo a costo zero dopo Emre Can

La Juventus pensa a un colpo a parametro zero : Aaron Ramsey (RUMORS) : Per la Juventus quest'anno, di fatto, non ci saranno vacanze di fine anno perchè è impegnata sia sul campo che sul mercato. La dirigenza bianconera sempre a caccia di affari per rinvigorire la rosa, da settimane tallona Aaron Ramsey, in scadenza di contratto nel giugno 2019 con l'Arsenal. Il gallese, essendo ai ferri corti con la società non rinnoverà, per cui con l'arrivo del nuovo anno potrà legarsi ad un'altra squadra. Fabio Paratici, ben ...

Calciomercato Juventus - si profila un colpo pazzesco per i bianconeri : in arrivo un big in scadenza : La Juventus è già concentrata sulla prossima finestra di mercato, i nomi sul taccuino di Paratici fanno sognare i tifosi bianconeri Messo al sicuro il titolo d'inverno con la vittoria sulla Roma , la ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Ndombelé a gennaio (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale. L'obiettivo principale del club bianconero è l'acquisto di un centrocampista di alto livello. Negli ultimi giorni il nome piu' caldo è stato quello di Paul Pogba, fortissimo centrocampista francese del Manchester United. Dopo l'addio di José Mourinho, però, il giocatore transalpino potrebbe rimanere in Gran Bretagna. Inoltre, lo United non ha ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Milinkovic-Savic a gennaio (RUMOURS) : La Juventus sta lavorando con grandissima attenzione sul mercato in vista di gennaio. Il club bianconero sta monitorando alcuni dei migliori centrocampisti in circolazione, dal momento che nella prossima sessione di Calciomercato invernale la dirigenza bianconera vorrebbe rinforzare il reparto mediano. Negli ultimi giorni la società bianconera sta seguendo la situazione relativa a Paul Pogba del Manchester United. Il forte centrocampista ...

Juventus - occhio a Filipe Luis : colpo a costo zero : BARCELLONA - La sensazione è che l'affare Cristiano Ronaldo sia soltanto il primo di una serie di operazioni che la Juventus potrebbe chiudere nei prossimi mesi a Madrid. I campioni d'Europa guardano ...

Isco Juventus - un colpo argentino “aiuta” i bianconeri? : Isco Juventus, INDIZI PER UN colpo DIFFICILE- Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus, nessun acquisto sembra più davvero impossibile. I 100 e oltre milioni spesi in estate per il portoghese hanno aperto ancor di più l’immaginazione dei tifosi bianconeri, che ora di fronte a ogni voce (più o meno presunta di mercato) possono legittimamente sognare. […] L'articolo Isco Juventus, un colpo argentino “aiuta” i bianconeri? proviene da Serie A ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Modric : Paratici sul Pallone d'Oro (RUMORS) : Arrivano notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il club bianconero, che sta cercando un centrocampista per innalzare ancora di piu' il livello della squadra, starebbe monitorando con grande attenzione la situazione relativa a Luka Modric del Real Madrid. Il fortissimo centrocampista croato è stato protagonista di un anno davvero indimenticabile. Grazie alle ...

Juventus-Inter - Cancelo ricama e Mandzukic rifinisce : il colpo di testa del croato fredda i nerazzurri [VIDEO] : Superata da poco l’ora di gioco la Juventus trova il gol del vantaggio, è Mario Mandzukic a bucare Handanovic su assist di Cancelo La Juventus passa allo Stadium, Mario Mandzukic buca la difesa dell’Inter e regala il vantaggio ai bianconeri poco dopo l’ora di gioco. Il merito è tutto di Cancelo, abile a ricevere palla da Matuidi e a sfornare un assist al bacio per l’attaccante croato, bravissimo a deviare in porta ...

Live Juventus-Inter 0-0 Gagliardini a colpo sicuro : palo! : La 15a giornata di Serie A si apre nel giorno della festa del patrono di Milano, Sant'Ambrogio, con un anticipo di gran lusso, la sfida di Torino tra i campioni d'Italia della Juventus e...