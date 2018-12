Piazza Affari - 2018 a due facce : cede il 16% ma cedole da record : Per le quotate del Ftse Mib dividend yeld previsto sui livelli più alti in Europa. Dalle 31 quotazioni raccolti due miliardi: 26 matricole sono sbarcate sull'Aim...

Piazza Affari archivia il 2018 in rosso - Juve regina blue chip : Milano, 28 dic., askanews, - Piazza Affari ha archiviato il 2018 in rosso. Oggi, alla chiusura dell'ultima seduta dell'anno, l'indice Ftse Mib si è attestato a 18.324,03 punti segnando un ribasso del ...

Juventus - capolista nel 2018 anche a Piazza Affari : Sul podio alle sue spalle ci sono società di primo piano dell'economia italiana come Campari, +14,58%, e Poste italiane, +11,3%,. Come si spiega? In buona parte con l'effetto Cristiano Ronaldo. L'...

Borse - auto e banche le zavorre del 2018. Piazza Affari -16% - Atene la peggiore - -24 - 7% - : I mercati si interrogano infatti sull'andamento dell'economia globale, prevista in rallentamento, sugli effetti delle tensioni commerciali e di quelle geopolitiche, nonché sulla politica monetaria ...

Piazza Affari archivia il 2018 in rosso - Juve regina blue chip : Milano, 28 dic., askanews, - Piazza Affari ha archiviato il 2018 in rosso. Oggi, alla chiusura dell'ultima seduta dell'anno, l'indice Ftse Mib si è attestato a 18.324,03 punti segnando un ribasso del ...

Borse - auto e banche le zavorre del 2018. Piazza Affari -16% - Atene la peggiore (-24 - 7%) : Nell'ultima seduta dell'anno il Ftse ha guadagnato l'1,4% . Sono rimbalzate le azioni delle banche e del comparto petrolifero, mentre hanno ripiegato le Recordati e le Ferragamo...

Juventus regina di Piazza Affari nel 2018 : è il miglior titolo tra le blue chip : Il titolo bianconero ha chiuso l'anno con un rialzo del 38,9%, il più consistente tra quelli delle 40 società che compongono l'indice Ftse Mib L'articolo Juventus regina di Piazza Affari nel 2018: è il miglior titolo tra le blue chip è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Piazza Affari positiva nell'ultima seduta dell'anno. FTSE MIB +1 - 44% - -16 - 15% nel 2018 - : Continua a crescere l'economia spagnola nel terzo trimestre del 2018, a un ritmo costante rispetto al secondo trimestre. Il Pil è cresciuto dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, in linea al ...

Per Piazza Affari il 2018 si chiude in rosso : Milano, 28 dic., askanews, - Piazza Affari si avvia a chiudere il 2018 in ribasso. Secondo i dati pubblicati da Borsa Italiana nella consueta review di fine anno, al 21 dicembre 2018 l'indice Ftse Mib ...

Piazza Affari prosegue rally assieme alle altre borse europee : Piazza Affari e borse europee in rally a metà giornata . I mercati, già positivi all'avvio, hanno gradualmente ampliato i guadagni avviandosi a chiudere l'ultima seduta piena del 2018 in attivo, ...

Piazza Affari : luce verde per Piovan : Ottima performance per Piovan , che scambia in rialzo del 3,87%. L'andamento di Piovan nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Piazza Affari : in rally IGD : Brilla IGD , che passa di mano con un aumento del 3,00%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap . Ciò significa che il ...

In evidenza Italmobiliare sul listino di Piazza Affari : Effervescente Italmobiliare , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,92%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al ...

Borse in rialzo nell’ultima seduta 2018. A Piazza Affari maxi rimbalzo Carige : +20% : I listini del Vecchio Continente seguono Wall Street che alla vigilia, dopo un andamento fortemente volatile, ha chiuso la seduta in rialzo. Lo spread tra BTp e Bund è in leggero aumento nell'ultimo giorno del quantitative easing della Banca centrale europea...