L’inchiesta | «Due gli ultrà a guidare l’assalto al gruppo di napoletani»

Parma - indagati per abuso d’ufficio l’assessore all’urbanistica e due tecnici del Comune nelL’inchiesta sull’Urban district : L’assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici della giunta di Federico Pizzarotti, Michele Alinovi, e due tecnici dello stesso Comune di Parma sono indagati per abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta che ha portato al sequestro cautelativo del cantiere del centro commerciale ‘Parma Urban Discrict‘. Le indagini nascono da un esposto presentato da parte di Legambiente: è emerso che l’opera in ...