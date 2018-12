: Breaking News #Spari nel Ragusano:un morto e un ferito - Cyber_Feed : Breaking News #Spari nel Ragusano:un morto e un ferito - NotizieIN : Spari nel Ragusano:un morto e un ferito - TelevideoRai101 : Spari nel Ragusano:un morto e un ferito -

Sparatoria in una frazione di Vittoria, nel. Due i feriti trasferiti in ospedale, ma uno è: è un cittadino romeno, che era stato ricoverato in codice rosso. L'altro uomo,seriamente, è un italiano. A sparare sarebbe stato un pregiudicato italiano di 27 anni: avrebbe agito per motivi passionali. Sembra che la sorella del romeno ucciso avesse una relazione con l'aggressore. Il rapporto d'amore non sarebbe stata un'unione approvata: l'omicidio è avvenuto dopo un litigio.(Di giovedì 27 dicembre 2018)