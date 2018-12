Il questore e Mazzoleni non hanno parlato prima di Inter-Napoli?

ilnapolista

(Di giovedì 27 dicembre 2018) La giornata nera del calcio italiano Non si può archiviare facilmente quello che è accaduto ieri a Milano, e nel mondo del calcio. Non sarà sufficiente la sentenza della giustizia sportiva e i provvedimenti deldi Milano, che pure si annunciano rigorosi. Non lo sarà perché la miopia e gliessi indicibili del mondo del calcioprovocato guasti profondi nella società. E oramai il mondo delle curve, chesempre avuto una vita sé, e la vita reale sono diventate vasi comunicanti.La sociologia del secolo scorso davvero è andata in pensione. Allora, si parlava della violenza negli stadi come manifestazioni per scaricare le contraddizioni della società. Oggi non ci sono tornelli che tengano, il dentro e il fuori dallo stadio comunicano. Anche la pancia del Paese, aizzata e fomentata da un governo che dovrebbe pacificare gli animi e invece ha dichiarato guerra ai ...