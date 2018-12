E quindi hanno abolito la povertà?

L'auto elettrica è il futuro? Alla Spezia oggi ce l'hanno in quindi ci : La Spezia - Secondo i più recenti dati Aci in Liguria le auto elettriche in circolazione sono 77. Tra il 2016 e il 2017 il parco circolante di auto elettriche in Liguria è cresciuto del 54%. In tutta ...

quindi come l’hanno risolta col condono fiscale? : Ieri Conte, Salvini e Di Maio hanno in parte spiegato come si sono accordati sulle misure del decreto fiscale al centro dello scontro di governo The post Quindi come l’hanno risolta col condono fiscale? appeared first on Il Post.