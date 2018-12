Migranti | Natale in mare aperto dei 32 salvati da Sea Watch e ancora senza un porto

Migranti - il cardinale attacca Salvini alla Messa di Natale : "Giuseppe e Maria furono accolti" : 'La fede, lungi dall'allontanarci da questo mondo, ci chiama a una più coerente responsabilità in tutte le sue articolazioni, da quelle familiari a quelle sociali, nella vita economica e politica, ...

Migranti - Natale in mezzo al mare per la Open Arms : "Navighiamo verso Algeciras" : La nave della Proactiva dovrebbe arrivare in Spagna il 28 dicembre. A bordo 311 persone, molti i bambini

Natale in mare per i Migranti della Open Arms : canti natalizi e regali per i bimbi : Sea Watch è ancora in attesa dell'indicazione di un porto sicuro che accolga i 33 migranti che si trovano a bordo della nave. Il ministro Salvini: "L'Italia ha aperto il cuore e anche il portafoglio abbastanza. Contiamo sui tedeschi, sugli spagnoli, sugli olandesi, sui francesi. L'Italia negli anni passati ha fatto sbarcare piu' di 700mila persone. Direi che il cuore e il portafoglio li abbiamo aperti abbondantemente: adesso tocca agli ...

Riace addio - il Natale triste del borgo simbolo dell'accoglienza : senza Migranti e con il sindaco 'esiliato' : Per vent'anni è stato il borgo simbolo dell'accoglienza, il luogo in cui culture e nazionalità diverse riuscivano a vivere fianco a fianco,...

Migranti - Open Arms lancia l’allarme. Fabio Fazio : “Vicenda grave - nessuno sceglie dove e da chi nascere. Nemmeno a Natale” : Nella puntata di Che Tempo che Fa con Fabio Fazio, su Rai1, Riccardo Gatti, comandante della Nave Astral e capomissione della Ong Open Arms, ha raccontato le condizioni dei passeggeri della nave: “Ci sono a bordo 310 persone. Abbiamo chiesto rifornimenti e coperte a Malta che ci sono stati negati, abbiamo cibo e acqua per altri due giorni. Siamo andati con un’altra nave, l’Astral, a Barcellona, e abbiamo riempito il veliero con ...

Questo Natale avremo un'emergenza Migranti : Si profila un'emergenza migranti di Natale dopo che 311 persone sono state soccorse nel Mediterraneo centrale da una nave di Open Arms e ora si trovano a bordo dell'imbarcazione in attesa che venga ...

Banksy - se doni 2 euro ai Migranti puoi vincere una sua opera originale : l’asta per il Natale e altre idee regalo solidali : Aggiudicarsi una scultura di Banksy con 2 sterline (2 euro e 25 sterline)? E’ possibile, a patto di fare una donazione per i rifugiati e indovinarne il peso. Per chi cerca regali originali e solidali per Natale, l’invito è ad andare sul sito di Choose Love, il primo negozio che permette di comprare beni per aiutare i migranti (dai giubbotti alle coperte). In occasione delle feste infatti, il famoso street artist ha deciso di mettere ...