Bormio | Innerhofer il più veloce in prova

Sci alpino – Innerhofer super nella prima prova di discesa sulla Stelvio : le parole degli azzurri da Bormio : Le parole degli azzurri dopo la prima prova di discesa maschile di Coppa del Mondo sulla pista Stelvio a Bormio La prima prova della discesa maschile di Coppa del Mondo a Bormio sulla pista Stelvio ha detto che quella di venerdì sarà una gara affascinante. Ecco le dichiarazioni di alcuni protagonisti. CHRISTOF Innerhofer “Sono contento, ma devo essere sincero: ho saltato una porta. Però questa discesa mi ha soddisfatto, al di là del tempo ...

Ski World Cup – Innerhofer il più veloce nella prima prova a Bormio : L’italiano Christof Innerhofer è risultato il più veloce nella prima prova cronometrata della discesa della Ski World Cup maschile a Bormio L’azzurro Christof Innerhofer è stato il più veloce nella prima prova cronometrata della discesa della Coppa del Mondo maschile in programma dopodomani (28 dicembre alle ore 11.45). Su una pista Stelvio molto ghiacciata in una giornata di sole splendente e con temperatura sopra lo zero, Inner con ...

Bormio : Innerhofer più veloce in prova : ANSA, - Bormio, 26 DIC - L'azzurro Christof Innerhofer in 1.57.48 è' stato il più' veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa cdm in programma venerdì a Bormio sulla pista dello ...

Sci alpino - Prima prova discesa Bormio 2018 : Christof Innerhofer comanda sulla Stelvio - Svindal e Jansrud si nascondono : Dopo la pausa natalizia, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte ancora dall’Italia. Si era finito con lo slalom di Madonna di Campiglio e si ricomincia da Bormio, dove ad essere protagonista sarà la velocità. Oggi, sulla mitica Stelvio, è andata in scena la Prima prova cronometrata della discesa per consentire agli atleti di testare le condizioni della pista e comprendere quali linee migliori seguire per la gara in programma il ...

Sci alpino - Prima prova discesa Bormio 2018 : Christof Innerhofer comanda sulla Stelvio - Svindal e Jansrud si nascondono : Dopo la pausa natalizia, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte ancora dall’Italia. Si era finito con lo slalom di Madonna di Campiglio e si ricomincia da Bormio, dove ad essere protagonista sarà la velocità. Oggi, sulla mitica Stelvio, è andata in scena la Prima prova cronometrata della discesa per consentire agli atleti di provare le condizioni della pista e comprendere quali linee migliori seguire per la gara in programma il ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia nella discesa di Bormio. Due vittorie per Dominik Paris e una per Christof Innerhofer sulla Stelvio - in mezzo a tantissima Austria! : Il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino si concluderà a Bormio, come spesso capita, con la discesa libera sulla splendida Stelvio. La pista della Valtellina è una delle più dure del calendario e ha una importante caratteristica: piace particolarmente agli atleti austriaci. Nelle 24 edizioni disputate, infatti, ben 13 volte ha vinto un rappresentante dell’Austria, mentre l’Italia ha trionfato in tre occasioni, una volta con ...