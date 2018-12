Riduzione dei senatori viola le autonomie locali

Carige - è in corso l’assemblea dei soci. “Sì” alla Riduzione delle riserve | : Azionisti riuniti dalle 10.30 al Tower Hotel, attesa per la decisione sull’aumento di capitale da 400 milioni di euro

Perché la Riduzione dei parlamentari in questo momento rischia di essere "solo" uno spot : Come mai si è tornati a parlare in questi giorni della possibile riduzione del numero dei parlamentari: è un'ipotesi che...

Banco BPM conferma il trend sulla Riduzione dei rischi : Dopo le esperienze positive di Unicredit e Intesa Sanpaolo, anche Banco BPM ha deciso di sistemare i propri crediti deteriorati avviando una joint venture con un investitore/gestore specializzato nel settore NPL. Per la partnership l'istituto di credito ha selezionato Elliott International, L.P. e Credito Fondiario S.p.A. e l'operazione prevede il trasferimento di un portafoglio di crediti per un ammontare compreso tra 7 e 7,8 miliardi di valore ...

Cina - Verso la Riduzione dei dazi sulle auto Usa : La Cina sarebbe pronta a ridurre i dazi sulle importazioni di auto dagli Stati Uniti portando la tassazione dal 40 al 15%. L'indiscrezione arriva da Bloomberg ed è confermata dalla Reuters, la quale cita, come fonte, un anonimo funzionario della Casa Bianca. Il tweet di Trump. Una manovra in tal senso, d'altra parte era già stata annunciata in un tweet dal presidente Usa, Donald Trump, subito dopo un incontro ...

Protezione civile : concluso il Forum europeo per la Riduzione dei rischi : Con l’adozione della dichiarazione finale, sottoscritta dai capi delle delegazioni degli oltre cinquanta paesi partecipanti, si è concluso oggi il Forum europeo 2018 sulla riduzione del rischio organizzato a Roma dal Dipartimento della Protezione civile e promosso dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di catastrofi (UNISDR). “Gli argomenti affrontati in questi tre giorni di incontri e dibattiti – ha sottolineato il Capo ...

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti : Arpacal partecipa all’edizione 2018 : L’Arpacal parteciperà alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che si svolgerà dal 17 al 25 novembre 2018. La SERR, che promuove e premia azioni concrete e creative che hanno come obiettivo la Riduzione dei Rifiuti in virtù del fatto che “il miglior rifiuto è quello non prodotto”, quest’anno compie 10 anni. L’agenzia ambientale calabrese ha in programma una serie di incontri con le scolaresche delle cinque province ...

Modica aderisce alla Settimana Europea per la Riduzione dei rifiuti : Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti. Il Comune aderisce. Presenti undici Istituti pronti per la raccolta di materiale RAEE.

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti : il CDCNPA aderisce con il progetto “Una Pila Alla Volta” : Il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA), con il progetto Una Pila Alla Volta aderisce Alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (S.E.R.R.) premiando tutti i tutor che durante questa Settimana si renderanno promotori di attività di educazione ambientale. La S.E.R.R. nata con il programma LIFE+ della Commissione Europea e giunta Alla sua decima edizione si svolgerà dal 17 al 25 novembre. L’obiettivo primario è ...

Family Day al Pirellone con il ministro Fontana - la sinistra protesta : "No a iniziative per la Riduzione dei diritti" : Sabato il convegno con amministratori da tutta Italia. Si parla del tavolo operativo che affronta i temi cari al Popolo della Famiglia di Gandolfini e Adinolfi

Tav - l'Ue : realizzarla nei tempi o ci può essere una Riduzione dei fondi : Bruxelles - 'È importante che tutte le parti facciano sforzi per completare nei tempi' la Tav, in quanto 'come per tutti i progetti della Connecting Europe Facility se ci sono ritardi nella loro ...

A Fondi due giornate ecologiche per celebrare la "Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti". : Da Lunedì 19 a Venerdì 23 avranno luogo iniziative studiate appositamente per gli alunni del 5° anno della Primaria, con spettacoli a tema e successive visite in scuolabus al Centro di raccolta ...

Tav - Ue : “Ritardi portano a Riduzione dei fondi”. Confindustria : “Toninelli si vergogni : i cantieri ci sono” : L’opera deve essere realizzata nei tempi previsti o i fondi europei verranno ridotti. L’opera in questione è il Tav e a parlare è un portavoce della Commissione Ue dopo l’ultimo incontro tra il ministro dei trasporti Danilo Toninelli e l’omologa francese. “È importante che tutte le parti facciano sforzi per completare nei tempi” il Tav, in quanto, ha detto, “come per tutti i progetti della Connecting Europe Facility ...

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2018 : Italia ancora al top in Europa con 5070 azioni : Italia ancora al top in Europa per quanto riguarda la prevenzione dei Rifiuti. Sono infatti 5.070 le azioni registrate nel nostro Paese (+648 rispetto al 2017) per la decima edizione della SERR – Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (European Week for Waste Reduction), che inizierà in tutta Europa sabato 17 novembre e si concluderà domenica 25 novembre. Sul podio continentale anche la Francia e Catalogna. L’obiettivo primario ...