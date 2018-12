Eruzioni e terremoti | l’Etna si risveglia e Stromboli risponde lanciando lapilli

meteoweb.eu

(Di martedì 25 dicembre 2018) L’Etna sicon eruzione e sciame sismico, e: il vulcano delle Eolie ha infatti ripreso la sua attività caratterizzata dal lancio diDalle valutazioni emerse durante la riunione periodica mensile, del 20 dicembre 2018, con i Centri di Competenza e il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da “verde”, che corall’attività ordinaria, al livello “giallo” per il vulcano, e la conseguente attivazione della fase operativa di “attenzione” secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di emergenza per l’isola diTale valutazione è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di Competenza che per losono l’Istituto Nazionale di Geofisica e ...