Bologna | Inzaghi | ' Derby tra fratelli? Strano ed emozionante'

Bologna - Filippo Inzaghi : 'Derby tra fratelli? Strano ed emozionante' : Bologna - Il derby tra fratelli? Sarà ' Strano ' ma anche ' emozionante per la mia famiglia e per chi ci vuole bene '. ' I miei nipoti saranno allo stadio, e che vinca il migliore. Sarà Strano ma ...

Bologna-Lazio - il papà : 'Vi racconto Inzaghi vs Inzaghi' : Leggi l'intera intervista sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Tutto sul Bologna Ultime notizie Lazio

Inzaghi contro Inzaghi - la storia passa per Bologna : Due vite parallele incapaci di allontanarsi, un legame sempre fortissimo che mercoledì verrà messo di fronte all'ennesima prova: Bologna-Lazio, Pippo contro Simone, primi fratelli al mondo ad ...

Serie A - Bologna-Lazio : scatta la sfida degli Inzaghi - arbitra papà Giancarlo : A poche ore dallo storico incrocio tra i fratelli Inzaghi, avversari al Dall'Ara sulle panchine di Bologna e Lazio per la prima volta da quando allenano in Serie A, Massimilano Nebuloni è andato a San ...

Bologna - il paradosso di Filippo Inzaghi : Si è giocata la 17^ giornata del campionato di Serie A, turno scoppiettante anche per le zone basse della classifica con tante squadre in lotta per la zona salvezza. Non svolta la stagione del Bologna, per i rossoblu è arrivato solo un pareggio nella gara in trasferta contro il Parma, è comunque un buon punto su un campo molto difficile ma la classifica per Filippo Inzaghi fa ancora paura. Il Bologna sarà chiamato alla reazione nelle ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Andiamo a Parma per vincere» : Bologna - "Abbiamo fatto una grande gara con il Milan, sbagliando poco. E alla fine potevamo vincerla. Ero convinto che avremmo potuto fare una grande partita, con la giusta attenzione. Ma dobbiamo ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Abbiamo bisogno di punti» : Bologna - "Abbiamo fatto una grande gara con il Milan, sbagliando poco. E alla fine potevamo vincerla. Ero convinto che avremmo potuto fare una grande partita, con la giusta attenzione. Ma dobbiamo ...

Bologna-Milan - Inzaghi : “Il Milan fa paura. Noi siamo stati bravi” : BOLOGNA Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha parlato del pareggio contro il Milan: “Il Milan fa paura, ha Suso e Calabria che ti saltano sempre. Noi siamo stati bravi, abbiamo avuto qualche occasione, soprattutto con Palacio. La squadra è viva e lotta, non […] L'articolo Bologna-Milan, Inzaghi: “Il Milan fa paura. Noi siamo stati bravi” ...

Bologna-Milan - Inzaghi : “siamo una squadra viva - non molliamo” : Si è conclusa la 16^ giornata del campionato di Serie A, pareggio senza grosse emozioni quello tra Bologna e Milan, ecco le parole di Inzaghi a Sky Sport: “il Milan fa paura dal campo, soprattutto Suso e Calabria ti saltano sempre. La squadra è stata brava, ci abbiamo provato. Siamo una squadra viva, che lotta. Non prendere gol contro il Milan vuol dire che la squadra c’è. Sono molto soddisfatto, complimenti ai miei ragazzi ...

Bologna-Milan - buon punto solo per muovere la classifica : partita brutta e noiosa - finisce 0-0 ed Inzaghi salva ancora la panchina [FOTO e VIDEO] : 1/25 Massimo Paolone/LaPresse ...

Bologna-Milan 0-0 La Diretta Inzaghi contro Gattuso : in palio punti pesanti per salvezza e Champions : Si chiude con un inconsueto posticipo del martedì sera il programma della 16a giornata di Serie A: allo stadio Dall'Ara si sfidano questa sera Bologna e Milan, in un match dall'importanza capitale per ...

Bologna-Milan 0-0 La Diretta Inzaghi contro Gattuso : in palio punti pesanti per salvezza e Champions : Si chiude con un inconsueto posticipo del martedì sera il programma della 16a giornata di Serie A: allo stadio Dall'Ara si sfidano questa sera Bologna e Milan, in un match dall'importanza capitale per ...

Bologna-Milan - dalle 20.30 La Diretta Inzaghi contro Gattuso : in palio punti pesanti per salvezza e Champions : Si chiude con un inconsueto posticipo del martedì sera il programma della 16a giornata di Serie A: allo stadio Dall'Ara si sfidano questa sera Bologna e Milan, in un match dall'importanza capitale per ...

Bologna - ultima chiamata per Inzaghi : i nomi dei sostituti [FOTO] : 1/7 Paola Garbuio/LaPresse ...