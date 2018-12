All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey è ancora un inno di Natale capace di

Canzoni di Natale/ Video - non solo All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey : la playlist delle feste : Canzoni di Natale, Video: non solo All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, la playlist delle feste con classici ed evergreen

Il cast di The Big Bang Theory celebra l’ultimo Natale sul set con All I Want For Christmas Is You (video) : Il Natale è arrivato in anticipo per il cast di The Big Bang Theory. Tramite le sue Instagram Stories, Kaley Cuoco ha pubblicato un divertente video dal set in cui gli attori e alcuni membri della crew festeggiano l'ultimo episodio del 2018, nonché il loro ultimo Natale insieme prima della fine della comedy. La celebre serie, eletta come la più amata e votata di sempre, saluterà definitivamente il suo pubblico il prossimo anno, dopo dodici ...