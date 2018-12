Muore dopo 7 orgasmi consecutivi a seguito di una scommessa

Roma - bimbo Muore dopo circoncisione a casa : "Basta morti innocenti da circoncisione clandestina che ormai sono più del 35 per cento di quelle che si effettuano in Italia". Così l'associazione medici di origine straniera in Italia , Amsi, e le ...

Muore a 2 anni dopo la circoncisione in casa : grave anche il fratellino : di Ermanno Amedei La procura di Tivoli che coordina le indagini con due sostituti procuratori, il pm di turno Filippo Guerra, Antonio Altobelli pm di turno violenze di genere e danni minori oltre al ...

Pordenone - bimba di 10 mesi Muore dopo essere stata ricoverata e dimessa per tre volte : Aveva solo 10 mesi la piccola bambina di Pordenone che ha perso la vita dopo essere stata ricoverata in ospedale - e dimessa - per ben tre volte. I genitori l'avevano fatta vedere da più medici per quella che si pensava fosse solo una gastroenterite. Ora sarà l'autopsia a stabilire i motivi della morte della piccola.Continua a leggere

Roma - bimbo di due anni Muore dopo una circoncisione rituale in casa : grave il gemello : Le due vittime sono di origine nigeriana. Sulla vicenda indaga la polizia. A praticare l'operazione un sedicente medico

Roma - bambina Muore soffocata da un wurstel dopo 3 giorni di agonia : di Adelaide Pierucci Roma La macchina carica di giocattoli e di pacchetti natalizi e una croccante sfoglia di rustico col wurtel nelle mani. A Matilde, cinque anni, è bastato un boccone di traverso, ...

