Juve | senti Courtois | ' Ronaldo è insostituibile'

Juventus - Bernardeschi salta l'Atalanta : risentimento agli adduttori della coscia destra : TORINO - Ancora problemi fisici per Federico Bernardeschi . Oggi l'attaccante della Juventus , nel lavoro post gara in palestra, ha avuto risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra e le ...

De Rossi : 'La Juventus? Sentiamo tanta pressione addosso' : ROMA - ' Le grandi squadre hanno bisogno di grandi giocatori e di grandi uomini, gente che ha in testa dalla mattina alla sera il risultato della domenica dopo. E' questo quello che ho imparato dai ...

Juve - senti de Ligt : 'A maggio prenderò una decisione - chiedete a Raiola' : Possiamo battere il Real, mostrando al mondo intero le nostre qualità. Juve? Al mercato non penso in questo momento. L'Italia è un Paese meraviglioso in cui giocare a calcio, ma al momento sono ...

Sorteggio Champions League - quando si svolge? Data - orario e come vederlo in tv e streaming. Presenti Juventus e Roma : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, probabile prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora sarebbe testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real ...

Young Boys-Juventus - le probabili formazioni : Ronaldo-Mandzukic sempre presenti : probabili formazioni JUVENTUS Young BOYS – La qualificazione agli ottavi di finale della Champions 2018-2019 è già in cassaforte, ma c’è ancora il primo posto nel girone da conquistare e per essere sicura di centrarlo la Juventus dovrà andare a vincere a Berna, contro lo Young Boys. I bianconeri hanno già iniziato lunedì a preparare […] L'articolo Young Boys-Juventus, le probabili formazioni: Ronaldo-Mandzukic sempre presenti ...

Inter - senti Spalletti : “vi spiego dove sta la differenza con la Juventus” : Inter, Luciano Spalletti ha parlato della distanza tra la sua squadra e la Juventus che sta dominando da anni in Italia “La differenza con la Juventus la vedo di più nelle vittorie mancate con Parma e Atalanta. E’ nel contesto delle 38 partite che dobbiamo far meglio e non nella partita unica dove avremmo potuto anche vincere se avessimo concretizzato le opportunità che abbiamo avuto“. Torna così a parlare della partita ...

Juventus-Inter - Spalletti tra certezze ed elogi : “ci presentiamo per vincere! La Juve non è solo Cristiano Ronaldo” : Tutto pronto per la sfida tra Inter e Juventus: le parole di Spalletti alla vigilia del big match “Noi ci presentiamo per vincere contro ogni squadra. Mi porto dietro più certezze, la squadra cresce e diventa sempre più completa come atteggiamento in partita. Ultimamente abbiamo fatto delle buone gare, manca ancora un po’ di attenzione in qualche momento particolare della partita ma siamo un’ottima squadra sia per livello ...

Milan - senti Higuain : 'ripagherò la fiducia della società. L'errore contro la Juve mi ha fatto crescere. Ibra? Dico che...' : Il bomber argentino, nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport, ha spiegato di voler ripagare la fiducia dell'ambiente rossonero, aiutando il Milan a raggiungere gli obiettivi prefissatisi ad ...

Milan - senti Higuain : “ripagherò la fiducia della società. L’errore contro la Juve mi ha fatto crescere. Ibra? Dico che…” : Gonzalo Higuain non vede l’ora di poter scendere in campo: nessuna voglia di riscatto, il bomber argentino è solo ‘più maturo’ e volenteroso di far bene dopo la squalifica post espulsione con la Juventus Costretto a restare fuori dal campo per le gare di Serie A, a causa dell’espulsione e della squalifica per due giornata rimediate dopo i fatti di Milan-Juventus, Gonzalo Higuain scalpita per ritornare in campo in ...

Napoli - Koulibaly : 'Gol alla Juve? Sentivo la loro paura. Voglio lo scudetto' : "La cosa più importante per me è lavorare e migliorare sempre per poter dimostrare di essere uno dei migliori difensori al mondo", le parole del difensore del Napoli. Che si è poi soffermato sulla ...

Juventus - senti Alex Sandro : “voglio la Premier League” : Alex Sandro si appresta a vivere le prossime sessioni di mercato in modo molto ‘vivace’ dopo aver dichiarato di voler prima o poi giocare in Premier League “Un giorno in futuro mi piacerebbe giocare in Premier League, ma in questo momento sono felice in Italia e voglio continuare a giocare per la Juventus“. Alex Sandro, dal ritiro del suo Brasile, manda messaggi al mercato. Il calciatore bianconero sembrava essere ...

Juventus - Benatia svela : “Higuain era incazzato - ma non è cattivo. Le critiche? Ieri in tv ho sentito che…” : Il difensore della Juventus si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, soffermandosi anche sul fallo di Higuain costato l’espulsione al Pipita Il fallo di mano avrebbe potuto rovinare la partita della Juventus, l’errore di Higuain invece ha graziato Benatia. Il difensore marocchino avrebbe potuto avere sulla coscienza il pari del Pipita, se solo Szczesny non avesse respinto il penalty sul palo. Fabio Ferrari/LaPresse Un ...

Juventus - senti Pogba : “Ritorno? Mi sono emozionato” : Juventus– Nella mischia finale ha favorito, come ha potuto, il gol del vantaggio del Manchester United. Paul Pogba è tornato a Torino, nello stadio in cui è diventato grande, e se ne ritorna in Inghilterra con un bagaglio pieno di applausi dei suoi vecchi tifosi, di calore del suo ex pubblico, e con la consapevolezza […] L'articolo Juventus, senti Pogba: “Ritorno? Mi sono emozionato” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Juventus - senti Solskjaer : “Ronaldo risolverà il problema delle finali” : Con il Manchester United è stato decisivo nella finale di Champions League del 1999, realizzando il gol che ha condotto la coppa dalle grandi orecchie in Inghilterra: Ole Gunnar Solskjaer è stato l’incubo dei tifosi del Bayern, ma non è stata l’unica finale europea portata a casa in quanto anche nel 2007-08 la Champions ha preso la strada di Manchester. In quell’occasione nei Red Devils c’era già Cristiano ...