Gabriele Parpiglia | la confessione inattesa su Barbara D' Urso | ' Lei ce l' ha con me'

(Di lunedì 24 dicembre 2018)si racconta in una nuova intervista rilasciata al sito web Today.it, dove ha avuto modo di parlare non soltanto della prossima edizione dell'Isola dei famosi, che ormai è ai nastri di partenza ma anche del suo rapporto conD'. In un pirimo momento,era onnipresente nei programmi del pomeriggio condotti dalla signora degli ascolti di Canale 5 ma da un po' di tempo a questa parte è letteralmente sparito e in questa intervista ha svelato di sapere che la D'ce l'avrebbe con lui.LadisuD': 'Non so cosa le ho fatto' Nel dettaglio, infatti,ha dichiarato sulle pagine di Today.it cheD'avrebbe un conto in sospeso con lui. 'So che ce l'ha con me', ha dichiarato l'autore dell'Isola dei famosi, aggiungendo poi che nel momento in cui avrà la possibilità di rivederla, le ...