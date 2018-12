Conte con la chitarra | la foto fa discutere Furia M5s su Alessia Morani

"Foto di Conte taroccata" - 5S contro Pd : Il Movimento Cinque Stelle va all'attacco del Pd. E in un post del Blog delle Stelle accusa i dem, e in particolare Alessia Morani, di aver 'taroccato' una foto che ritrae il premier Giuseppe Conte ...

Giuseppe Conte al Bambin Gesù suona la chitarra “bloccata” - ma la foto social è una fake news. Morani (Pd) la rilancia. M5s : “Chieda scusa” : Una foto immortala il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intento a suonare la chitarra ma qualcosa non quadra nello scatto: c’è infatti il capotasto prima della sua mano con l’accordo in “la minore”, cosa che rende impossibile far suonare lo strumento.”Fare finta di suonare la chitarra equivale a fare finta di essere il presidente del Consiglio. Falso come il governo”, scrive qualcuno su Twitter ...

"Il Pd pubblica una foto fake per screditare Conte". M5S contro i dem per l'immagine ritoccata del premier con la chitarra : "Il Pd è passato dalle fake news alle fake photo. Pur di screditare il governo del cambiamento e il presidente Conte, la parlamentare piddina Alessia Morani è arrivata a pubblicare una foto evidentemente manomessa con Photoshop, o con un programma simile, spacciandola per vera e accusando il presidente Conte di essere un bugiardo". Lo scrive il M5s sul blog delle Stelle dove pubblica un tweet della deputata dem Alessia Morani ...

"Una poltrona per due" e non solo. I classici di Natale rivisti con sguardo Contemporaneo : Natale non è Natale senza classici televisivi. È difficile programmare film generalisti tenendo conto della sensibilità di tutti. La morte ti fa bella? Offende le donne che non si piacciono, demonizza la chirurgia plastica. Pretty Woman? Il titolo non può passare la censura, urla donna oggetto, e ne

Conte : "Lega e M5S restano uniti" : Gli investimenti, le misure sociali e a sostegno dell'occupazione Contenute nella manovra avranno un impatto positivo sull'economia", afferma Conte. Il presidente del Consiglio parla poi dei rapporti ...

Manovra - Licia Ronzulli e la pesantissima accusa a Giuseppe Conte : 'Vi ricordate Matteo Renzi?' : Nel mirino di Licia Ronzulli , dopo il discusso ok alla Manovra, ci finisce il premier, Giuseppe Conte . La vicepresidente dei senatori di Forza Italia non usa giri di parole: 'Il premier Conte fa un ...

Torino furioso - 10 episodi arbitrali Contestati : il club granata sarebbe in zona Champions : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A ma l’ultimo turno non ha risparmiato grandi polemiche. In particolar modo furia da parte del Torino, il club granata ha deciso di alzare la voce in seguito ad un serie di decisioni arbitrali contestate e che hanno penalizzato pesantemente il club, il Torino ad oggi sarebbe in zona Champions, ecco i casi riportanti anche dalla rosea. Prima giornata, Torino-Roma: chiesto un rigore ...

Manovra - Conte : "Misure espansive nonostante le modifiche. Un successo" : "Le tempistiche sulla Manovra sono dovute al negoziato con Bruxelles , davvero molto complesso" e non c'è mai stata "nessuna deliberata volontà del Governo di comprimere il vaglio del Parlamento". È ...

Manovra - premier Conte : “Nessuna volontà di limitare il Parlamento - colpa del negoziato con Ue” : Il premier Giuseppe Conte parla ancora della Manovra, che giudica "espansiva": "Avrei senz'altro avuto piacere di lasciare un più ampio margine di discussione ma purtroppo non è stato proprio possibile chiudere prima l'interlocuzione con la Commissione europea, grazie alla quale è stata evitata una procedura di infrazione. Era nell'interesse dei cittadini giungere ad un esito positivo del negoziato e questo risultato ha richiesto notevoli ...

Conte : “M5s e Lega uniti - i cittadini non capirebbero il contrario. Conti in ordine e manovra espansiva : sono orgoglioso” : Il governo non ha problemi perché sia il M5s sia la Lega “hanno interesse a proseguire in questa direzione e sanno che i cittadini non capirebbero una inversione di rotta“. Sulla durata dell’esecutivo, nonostante qualche tensione interna diventata in certi momenti quasi lite, l’assicurazione arriva dal più alto garante, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alla Stampa il capo del governo ribadisce che “le ...