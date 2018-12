Duecento anni del San Niccolò in mostra a Siena

Femminicidio - ho letto l’articolo di Vicenza Più ed è stato come tornare indietro di Duecento anni : Negli ultimi giorni la stampa ha dato pessimi esempi sulla narrazione della violenza contro le donne. Luisa Betti Dakli ha criticato la narrazione tossica sul Femminicidio di Cinzia Palumbo e dei suoi due figli, Daniele e Gabriele, avvenuto a Paternò in provincia di Catania. Gianfranco Fallica, il padre e marito che ha sterminato la famiglia è stato descritto come un “ragazzo d’oro” e l’ennesimo caso di violenza contro ...