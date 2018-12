Declino mentale | il diabete negli anziani è un fattore di rischio

dilei

: #Diabete. Paola d'ordine: #prevenzione #anziani #associazioneserena #assistenzadomiciliare - AssSerena : #Diabete. Paola d'ordine: #prevenzione #anziani #associazioneserena #assistenzadomiciliare - magraziagirone : RT @NovoNordiskITA: Nelle persone #anziane, la presenza di #diabete è associata a un declino cerebrale nell'arco di 5 anni. - PaolaDiCaro : @DanieleGarbo È un clima meno mortifero del nostro, entusiasmo genuino. Qui la vecchiaia mentale del paese si sta t… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Ilpuò provocare in soli 5 anni un notevole. Lo svela una nuova ricerca scientifica che mette in allarme i soggetti diabetici.Lo studio, pubblicato su Diabetologia, rivista dell’Associazione Europea per lo Studio del(EASD), ha evidenziato uno dei tanti effetti (pericolosissimi) di questa patologia oggi particolarmente diffusa. La ricerca, che ha coinvolto 705 persone con un’età compresa fra i 55 e i 90 anni, aveva come scopo quello di individuare un collegamento fra l’atrofia cerebrale, ossia la riduzione del numero di neuroni presenti nell’encefalo, e ilcognitivo, ma ha avuto altri risultati.Già studi precedenti avevano mostrato un legame fra ildi tipo 2 (la forma più diffusa di questa malattia) e l’aumento deldi demenza nei pazienti, per questo gli ...