Maxi-emendamento | è caos | dubbi dei tecnici sui conti

Cosa ha causato il ritardo del Maxiemendamento alla manovra : Problemi tecnici. Alla Ragioneria generale dello Stato serve più tempo. È questo il motivo dell'ennesimo ritardo dell'arrivo nell'Aula del Senato del maxiemendamento alla manovra, che il governo deve presentare e sul quale - ha annunciato - porrà la questione di fiducia. Uno slittamento che ha scatenato la reazione della minoranza e ha costretto il presidente del Senato a invitare la Lega, il Movimento 5 ...

Il Maxiemendamento non c'è ma le indiscrezioni sì : niente Tari in bolletta - ecotassa invariata | Le ultime novità : Saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti in difficoltà. Flat tax al 7% per i pensionati che dall'estero si trasferiscono al Sud d'Italia

Manovra - le novità nella bozza del Maxiemendamento : Sconto sul bollo per le auto storiche, niente Tari in bolletta e saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti in difficoltà economica. Sono alcune delle misure che compaiono in una bozza del ...

Il caos causato dallo slittamento del Maxiemendamento al Senato : Dispiacere perché "mi sarebbe piaciuto lasciare al Parlamento un più ampio margine di discussione" ma non imbarazzo. "Il ritardo non dipende solo da noi", ha affermato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul Cdm, "il presidente del Consiglio non controlla il Parlamento". Anche il governo e la maggioranza sono rimasti spiazzati oggi per lo slittamento del maxiemendamento al Senato. La ...

