Sono state confermate in appello le condanne a sette membri del cosiddetto “clan degli

Marocco - due turiste trovate morte sull'Atlante : 'Sono state sgozzate' : Due turiste sono state trovate morte in Marocco . I corpi di Louisa Vesterager Jespersen , danese, e Maren Ueland , norvegese, sono stati trovati sulla catena montuosa dell'Atlante con 'segni di tagli ...

A Parigi Sono state arrestate 63 persone che partecipavano alla manifestazione dei gilet gialli : A Parigi 95 persone appartenenti al movimento dei cosiddetti “gilet gialli” sono state fermate dalla polizia durante la manifestazione di oggi: 63 sono state arrestate. È il quinto sabato di seguito che a Parigi e in altre città francesi si

Scuola - scandalo mense : una su tre è irregolare - sette Sono state chiuse subito : Si torna a parlare di mense scolastiche, dopo i diversi e troppi casi di cibo avariato somministrato nelle scuole pubbliche ora è stato pubblicato il rapporto dei Nas. I carabinieri hanno chiuso 7 mense con effetto immediato e rilevato irregolarità in 81 scuole su 224, ovvero una su tre. I controlli sono partiti a gennaio 2018 in tutta Italia, per il ministro Grillo si tratta di "un film dell'orrore". Scuola, una mensa su tre in Italia è ...

Eva Henger a Pomeriggio Cinque : "Mi sono operata al seno per i noduli - ci Sono state complicazioni..." : Eva Henger, ospite della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, ha dichiarato di essersela vista brutta durante un'operazione alla quale si è sottoposta per rimuovere dei noduli al seno.La showgirl ungherese ed ex concorrente dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, infatti, ha dichiarato che, a causa di complicanze dovute ad un'intervento precedente, la nuova operazione è ...

Inter e Napoli Sono state eliminate dalla Champions League : Inter e Napoli sono state eliminate dalla Champions League. L’Inter ha pareggiato 1-1 col PSV Eindhoven ed è arrivato terzo nel suo girone dietro a Barcellona e Tottenham. Il Napoli ha perso 1-0 in casa del Liverpool, concludendo al terzo posto

Nicole e Fabio news - messaggio che stupisce : “Ci Sono state delle promesse” : Uomini e Donne news, Fabio e Nicole: promesse importanti per la coppia Ci sono delle importanti notizie su Nicole e Fabio di Uomini e Donne! I due ragazzi, sempre attivissimi su Instagram, hanno fatto capire che ci sono state delle promesse importanti tra di loro. Di cosa si tratta? Molti pensano che Fabio le abbia […] L'articolo Nicole e Fabio news, messaggio che stupisce: “Ci sono state delle promesse” proviene da Gossip e Tv.

Corinaldo - otto indagati. «Sono state usate più bombolette di spray urticante» : Le morte di cinque ragazzini e di una mamma di 39 anni schiacciati sotto la rampa dell'uscita di sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo è «la conseguenza di una o...

A Roma Sono state divelte e rubate 20 “pietre d’inciampo” - poste in memoria di una famiglia ebrea : Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre sono state divelte e rubate venti “pietre d’inciampo“, targhe di ottone della dimensione di un sampietrino in cui si ricordano persone deportate o uccise durante il nazismo e poste solitamente vicino

Russia : nel 2018 Sono state prese più tangenti - : La probabilità che dei funzionari pubblici prendano delle tangenti in Russia nel 2018 è diventato quasi il dieci percento più probabile che in passato, principalmente a Mosca e nella regione di Mosca, ...

L’amica geniale attrici Lila e Lenù : come e perché Sono state scelte dal regista : Chi sono le attrici de L’amica geniale e come sono state scelte dal regista Saverio Costanzo L’amica geniale, tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante, è la fiction del momento. Merito non sono della storia avvincente ma pure delle attrici protagoniste, tutte minorenni e fino ad oggi sconosciute al grande pubblico. Ma in che modo il […] L'articolo L’amica geniale attrici Lila e Lenù: come e perché sono state ...

Stampa - Crimi : “Non ho visto mobilitazioni quando anni fa ci Sono state epurazioni e censure. Governo non limita libertà” : Da parte del Governo “non ci sono stati interventi – non parole ma interventi – che abbiano limitato la libertà di Stampa. Non ho visto la stessa mobilitazione quando, invece, in passato, ci sono stati interventi molto pesanti e diretti. Parlo di epurazioni e censure, questi sono fatti avvenuti”. Lo ha dichiarato Vito Crimi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, al convegno per le ...

Francesca Fialdini ammette : «Con Timperi ci Sono state tensioni» : FUNWEEK.IT - Al settimanale Confidenze Francesca Fialdini torna a far luce sul rapporto con Tiberio Timperi e i primi giorni insieme a La Vita in diretta dove - è innegabile - i due conduttori hanno ...