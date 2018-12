Malaysia: Goldman Sachs ci deve 7,5 Mld

: Malaysia: governo vuole 7,5 mld da Goldman per scandalo 1MBD #malaysia #governo #goldman #scandalo #infooggi #info… - infooggi : Malaysia: governo vuole 7,5 mld da Goldman per scandalo 1MBD #malaysia #governo #goldman #scandalo #infooggi #info… - LinoMannu : Goldman Sachs affronta le accuse penali in Malesia per aver aiutato miliardi a scomparire dal fondo statale - RT Bu… - Loestestest : Malaysia fa causa a Goldman Sachs per la frode più grande di sempre -

Il ministro della Finanze della, Lim Guan Eng, chiederà 7,5 mld di dollari alla banca Usaper lo scandalo del fondo pubblico 1MDB. Lo ha rivelato lo stesso ministro al Financial Times.e due suoi ex dipendenti sono accusati di appropriazione indebita, corruzione e false comunicazioni. "Non vogliamo indietro soltanto i soldi delle parcelle percepite e delle emissioni, ma una somma molto più alta", ha affermato il ministro.(Di venerdì 21 dicembre 2018)