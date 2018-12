BepiColombo accende i motori | iniziata la traversata del Sistema Solare interno | durerà 7

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Dopo un meticoloso test dei suoi populsori, il 17 dicembreha acceso i, iniziando così la sua, chepoco più di sette anni. Il viaggio della sonda coprirà in tutto 9 miliardi di chilometri, nel corso dei qualieffettuerà un sorvolo ravvicinato della Terra, due di Venere e infine sei di Mercurio, il suo obiettivo planetario. Per poter ottenere questo risultato, la missione congiunta Esa e Jaxa sfrutterà 22 spinte propulsive, che avranno durate molto lunghe, anche di mesi, ma che consumeranno meno carburante rispetto alle combustioni chimiche tradizionali.La prima accensione – riporta Global Science – ha dato il via a una spinta della durata complessiva di circa due mesi, che permetterà alla sonda di effettuare il suo primo flyby attorno alla Terra, in programma per aprile 2020. La manovra è...